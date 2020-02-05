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Koronavirüsle ilgili bilgilendirici afiş hazırladı

05 Şubat 2020 Çarşamba 19:27
Koronavirüsle ilgili bilgilendirici afiş hazırladı
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Kıbrıs Türk Hemşireler ve Ebeler Birliği, KKTC Sağlık Bakanlığıyla işbirliği halinde koronavirüsle ilgili bilgilendirici afişler hazırladı.   

Kıbrıs Türk Hemşireler ve Ebeler Birliğinden yapılan açıklamaya göre, koronavirüse yakalanma riskini azaltmak amacıyla, hastalığın belirtileri ve yapılması gerekenlerin yer aldığı afişler Türkçe ve İngilizce dillerinde hazırlandı.

Açıklamaya göre afişler Sağlık Bakanlığı'na bağlı tüm hastaneler ve sağlık merkezlerine asılmaya başlandı.

Son Güncelleme: 05.02.2020 19:27
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