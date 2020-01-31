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Koronavirüsle ilgili halkı bilgilendirici afişler hazırlandı

31 Ocak 2020 Cuma 20:21
Koronavirüsle ilgili halkı bilgilendirici afişler hazırlandı

Sağlık Bakanlığı ve Tabipler Birliği iş birliğiyle Koronavirüsle ilgili vatandaşları bilgilendirme amaçlı afişler hazırlandı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Koronavirüsüne yakalanma riskini azaltmak, hastalığın belirtileri ve yapılması gerekenlerin yer aldığı afişler, Sağlık Bakanlığı'na bağlı tüm hastaneler ve sağlık merkezleri, Ercan Havalimanı, Lefkoşa ve diğer yerlerdeki sınır kapılarında halkın görebileceği şekilde asılmaya başlandı.

Koronavirüsle ilgili bilgilendirici afişler, Türkçe ve İngilizce olarak hazırlandı.

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