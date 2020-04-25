Koronavirüsten sonraki yeni hayatımızda ne olur iyi insan olalım

Ramazan ayına girdik ya; öylesine bazı makaleler, haberlere daldım dün…

Din adamı Osman Nuri Topbaş’ın “İnsanın Kur’an-ı Kerim’de geçen 7 zayıf noktası”nı açıkladığı bir makale okudum…

Hoca hazretleri Kuran’ı yorumluyor ve yedi zayıf insan noktasını açıklıyor…

Birinci zayıf nokta, “İnsan çok zalim ve cahildir” başlığı altında açıklanıyor…

Haksız mı?

Çok zalimiz ve cahiliz…

Ve hem zalimlikten, hem de cahillikten dolayı; sevmeyi başaramıyoruz…

Zalim olduğumuz için “bilerek” kötülük yapmayı; cahil olduğumuz için de “bilmeden” kötü insan olmayı bir türlü üzerimizden atamıyoruz…

-*-*-

Kuran’a göre, tabii ki aynı zamanda Allah’a göre de, “İkinci özelliğimiz”, “aceleci” olmak!

Çok aceleciyiz!

Topbaş hoca diyor ki, “… (İnsanlar) Sabır ve tahammül zor geldiği için sonra olacak şeyin vaktinden önce hemen olmasını talep eder. Bu davranış ise zaman zaman istenmeyen bir netice ile sonuçlanır…”

Şu anda da bir çoğumuz sabrımızı yitirdik…

Koronavirüs önlemleriyle ilgili sınırlamalara, yasaklara tahammül edemiyoruz…

“Evet aç kaldık!”…

“Evet işimizi dönmek istiyoruz, para kazanmamız lazım”…

“Evet sıkıldık da!”…

Ama, acele edersek, ecele daha yakın olmaz mıyız?

Eğer tıp bilimiyle uğraşan insanlar, “… dükkanları, iş yerlerini açmak için acele etmemeliyiz” diyorsa; buna uymalıyız…

Üstelik, ilk özelliğimiz neydi?

“… Cahiliz!”…

Evet hem cahil hem aceleci olunca da, her an topyekun imha dahi olabiliriz!

-*-*-

Gelelim üçüncü özelliğimize…

Tekrar ediyorum, bu özelliklerimiz Kuran’da yazılı…

Yani, Allah’ın “saptamış olduğu özelliklerimiz”…

Ben uydurmuyorum…

Evet neymiş üçüncü özelliğimiz?

“… Menfaatimize çok düşkünmüşüz!”…

Yalan mı?

İnsan, menfaatine çok düşkündür…

Ve bu menfaat, insanı şımartır!

Ve Kuran şımarıklık konusunda ne der?

“… Sakın şımarma! Muhakkak ki Allâh şımaranları sevmez.”

Bir ayette, “… (İnsan) Kendisine bir iyilik dokunursa, buna pek memnun olur; bir de musîbete uğrarsa, çehresi deği­şir (dînden bile yüz çevirir)” denilmektedir…

-*-*-

Ve dördüncü özelliğimiz…

İnsan, Allah’a karşı son derece nankördür…

Hani fıkrası bile anlatılır bunun…

Gemi batmak üzeredir, herkes filikalara biner, kaptan, “Beni Allah kurtarır, ben inançlı insanım” der, filikalara binmez…

Gemi az daha suya gömülür, kurtarma helikopteri gelir, ip salkıtır, kaptan, “Beni Allah kurtaracak” der…

Artık gemi iyice suya gömülmek üzeredir, son bir direk su dışındadır ve kaptan o direktedir, bir sahil güvenlik botu geçer, can simidi fırlatır, kaptan oralı bile olmaz, “Beni Allah kurtarır” derken, boğulur…

Öteki tarafta sorgu sual, bizim kaptan Allah’tan şikayetçidir… “O kadar inandım, dua ettim, iman ettim” falan diye meleklere çıkışır…

Allah işitir ve kızar; “… Sana filikaları da, helikopteri de, sahil güvenliği de gönderdim, niye yardım almadın?” gibisinden bir “yorum” yapıverir…

-*-*-

Ve geldik beşinci özelliğimize…

“Haris ve cimriyiz”…

Ve Allah, haris ya da cimri olanın kesinlikle Cennet’ten kovulması gerektiğini emreder…

Osman Nuri Topbaş haris ve cimri olmamızı bu şekilde yorumlar.

Kuran, bu konuda şu cümlelere yer vermektedir:

“… Yetîme ikrâm etmiyorsunuz; yoksulu yedirmeye birbiri­nizi teşvîk etmiyorsunuz! Haram helâl ayırmaksızın mîrâsı hırsla yiyorsunuz. Malı aşırı derecede seviyorsunuz!”

Bir başka ayette denilir ki, “… insan dünya malına son derece düşkündür, onu çok sever.”

(Benim yorumum; son yolculuk sırasında, birlikte götüren olmamıştır, net bilgi, yayabilirsiniz)…

Topbaş hocanın “yorumladığı” bir ayetten daha bahsedelim:

“…“Gerçekten insan, pek hırslı (ve sabırsız) yaratılmıştır. Kendisine fenâlık dokunduğunda, sızlanır, feryâd eder, ona imkân verildiğinde ise cimrileşir, pinti kesilir.”

-*-*-

Topbaş hocanın Kuran’dan derlediği altıncı “insan özelliği” ise şöyle:

“İnsan kıskanç ve hasetdir.”

Hocaya göre bu özelliğimiz, “İnsan fıtratındaki mezmum sıfatların en tehlikelisidir”…

Haset etmek nedir?

Önce buna bakalım…

A kişisi çok zengindir, çok mülk sahibidir, çok sağlıklıdır, çok güzeldir, çok yakışıklıdır falan ve de filan…

Eğer, “Allahım keşke ben de A kişisi gibi olsam” demek, haset etmek değildir; “çalış senin de olur” yani…

Ama haset etmek, “Allahım Ondan al bana ver” demektir ki bundan daha adi bir özelliğimiz olamaz…

Kıskançlık da “fenalık” içeren bir “halimiz”dir…

Allah kimseye ikisini de vermesin diyoruz ve son özelliğimize geçiyoruz…

-*-*-

İnsan zayıf yaratılmıştır…

Son özelliğimiz bu…

Fazla yoruma gerek yok…

Zayıf olmak, başka “hayvanlara” mahsus olmayan bir şeydir…

Bir çok hayvan, doğumundan kısa bir süre doğanın her türlü zorluğuna göğüs gerer…

Oysa insan, senelerce korumaya muhtaçtır…

Neyse; gelelim sonuca…

-*-*-

Bu özelliklerimizi iyi düşünelim…

Koronavirüs tedbirleri gereği hazır evlere kapalıyken; “kötü insan” olduğumuzu, “kıskandığımızı”, “haset ettiğimizi”, “zayıf karakterli, haris, cimri, menfaatçi, aceleci, nankör, zalim ve cahil olduğumuzu iyice bir gözümüzün önüne getirelim…

Ve yeniden hayata döndüğümüzde; ki ben koronavirüsten sonraki döneme, “yeniden hayata dönmek” olarak bakıyorum; “BÖYLE OLMAYALIM!”…

İyi Ramazanlar…

Allah orucunuzu ve tüm dualarınızı kabul etsin, ne olur iyi insan olalım…