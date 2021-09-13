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Koruçam'da olaylı gün!

13 Eylül 2021 Pazartesi 14:31
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Koruçam'da olaylı gün!

POLİS BASIN SUBAYLIĞI AÇIKLAMASI:

12.09.2021 tarihinde, saat 09:30 sıralarında, Koruçam’da, A.A.(E-54) ile G.Ö.(E-55) arasında yaşanan tartışma sonucu, A.A.(E-54) daha sonradan olay yerine gelen Y.A.(E-28), İ.A.(E-51), N.A. (E-47), N.A.(E-42), İ.K.(E-54), A.E.(E-49), B.Ö.(E-52) ve S.A.(E-14) ile birlikte G.Ö’nün vücudunun muhtelif yerlerine elleri ve ayakları ile vurmak suretiyle söz konusu şahsı ciddi şekilde darp edip burun kemiğinin kırılmasına sebep olmuşlardır. Bahse konu şahıslar tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

Anahtar Kelimeler:
KoruçamKavga
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