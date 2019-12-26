Koruçam ve Boğazköy'de hırsızlık...

Koruçam’da 22 Aralık 11:30 sıralarında, Eleni Katsioloudi’ye ait evden içerisinde 300 TL ile 300 Euro bulunan cüzdan çalındı.

Polis Basın Bülteni’ne göre, olayın polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen ileri soruşturma kapsamında K.V. (E-32) ve A.P.(E-21) tutuklandı.

Öte yandan Boğazköy’de 21-22 Aralık tarihlerinde, yapımı devam eden bir inşaat alanında bulunan Yusuf Şanverdi’ye ait 35 bin TL değerindeki demir kesme ve bükme makinesi çalındı.

Olayın polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen ileri soruşturma kapsamında meselede zanlı olarak görülen M.K.(E-41) tutuklandı.