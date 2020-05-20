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"Korunmaya ve korumaya devam"

Kıbrıs Türk Tabipler Birliği giderek daha çok insanın sosyal, kamusal ve iş yaşamına döndüğü bu günlerde de korunmaya ve korumaya devam etmek için bulunulan her ortamda etrafta bilmediğimiz virüs taşıyıcısı birisi varmış gibi davranılmasının gerekli olduğunu kaydetti.

20 Mayıs 2020 Çarşamba 19:36
979 Okunma
"Korunmaya ve korumaya devam"

Kıbrıs Türk Tabipler Birliği giderek daha çok insanın sosyal, kamusal ve iş yaşamına döndüğü bu günlerde de korunmaya ve korumaya devam etmek için bulunulan her ortamda etrafta bilmediğimiz virüs taşıyıcısı birisi varmış gibi davranılmasının gerekli olduğunu kaydetti.

KTTB Başkanı Özlem Gürkut, dışarı çıkarken kumaş maske takmak, başka insanlarla araya 2 metre mesafe koymak ve eleri sık sık sabunlu su ile veya alkol içeren bir antiseptik ile temizlemenin önemine işaret etti.

Gürkut, Tabipler Birliği Yönetim Kurulu adına yaptığı yazılı açıklamada, tüm bunların hastalık kapma riskimizi ciddi şekilde azaltmasına rağmen yine de sıfıra indirmediğini belirterek, 60 yaşın üzerindekilerle, kaç yaşında olursa olsun ciddi kronik tıbbi sorunları olanların bu dönemde bile çok elzem olmadıkça dışarıya çıkmaması, kalabalık ortamlarda bulunmaması gerektiğini vurguladı.

Özlem Gürküt, hastalıktan en çok etkilenen kişilerin 60 yaş üstü, ciddi kronik tıbbi rahatsızlıkları olanlar, kalp hastalığı, hipertansiyon, diyabet, kronik solunum yolu (akciğer) hastalığı, kanser, kronik böbrek yetmezliği nedeniyle diyaliz, kronik karaciğer hastalığı, obezite ve bağışıklık sistemini baskılayan ilaç kullananlar olduğunu hatırlattı.

Gürkut şöyle davam etti:

“Bayramlar toplumumuz için birbirimizi hatırlama, sevdiklerimizi ziyaret etme ve kaynaşma anlamında da önemlidir. Ancak bu bayramda sevdiklerimizi, büyüklerimizi ziyaret etsek bile onları korumak için aramıza koruyucu 2 metrelik mesafeyi koymaya, hepimizin kumaş maske takmasına ve sarılma, tokalaşma, el öpme gibi yakın temastan kaçınmaya özen göstermeliyiz. Büyüklerimizin, ailemizin onları arayıp sormamıza, yanlarında olduğumuzu hissetmeye ihtiyaçları vardır. Onlarla birlikte olurken kalabalık ortamlar oluşturmamamız, gerekirse görüntülü telefon görüşmeleri gibi daha güvenli yöntemleri kullanmamız da önemlidir. Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği Yönetim Kurulu olarak sağlıklı, huzur içinde bir bayram dileriz.”

Anahtar Kelimeler:
Kıbrıs Türk Tabipler BirliğiKoronavirüsBayram Kutlaması
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Ertaç 2020-05-20 20:48:53

Keşke bayramda kısıtlama olmasaydı inşAllah emeklerimiz heba olmaz

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