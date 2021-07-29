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Köse: Bu Mücadele Tek Taraflı Olmaz!

Acil Durum Hastanesi'nde karantina hemşiresi olarak görev yapan Oğuz Köse sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yaptı.

29 Temmuz 2021 Perşembe 11:17
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Köse: Bu Mücadele Tek Taraflı Olmaz!

Acil Durum Hastanesi'nde karantina hemşiresi olarak görev yapan Oğuz Köse sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yaptı.

Köse paylaşımında, "Bu böyle Devam edersen Kaybeden Sadece biz Sağlık çalışanları Olmayacak..Sevdiklerimiz KORONAYA KARSI Yaşam mücadelesini kaybedecek..Ülkem kaybedecek" paylaşımını yaptı.

İşte Oğuz Köse'nin açıklaması:

ETKİN MÜCADELE ZAMANI!!!!

163 Vakka

Bilinmesini isterim ki,

Bu saatten sonra Aşılanma konusunda hassas olmazsak ve korunma kurallarına harfiyen riayet edip dikkat etmezsek

BU KADAR YOĞUN HASTA SAYISI KARSISINDA EZILEN,

Sadece SAĞLIK ÇALISANI olmayacak,

Korunma kurallarına Uyulmazsa Aşı yaptırmayanlar konusunda ivedi olarak katı yaptırımlar gelmezse,

Belediyeler kaymakamlıklar kuralları ihlal edenleri daha sıkı ve disiplinli denetimlerini yapıp cezai yaptırimları uygulamazsa,

Domino etkisi ile

Once

*Ekonomik anlamda esnaf iflas edecek

*Öğrenci Yine Yeniden Eğitim dönemi baslayamayacak

*Tursitik hoteller teker teker kapılarına kilit vuracak

*ünuversiteler Batacak

*işveren Ekonomik darboğazdan çıkmak icin işçisini kapıya koyulacak

İşsizlik hat safhaya ulaşacak

*ülkemin yaşadıgı olumsuzlukları karşında elbette siyasetciside en Ağır Bedeli ödeyecek.

Neden peki

*Birileri Saçma sapan fikirler edinip Aşı yaptırmadığı icin

Neden mi

Eğlence Mekanları uc bes kurus daha fazla kazanması icin mekanlarını tıkabasa doldurduğu icin

Neden mi

Vurdum duymaz duyarsız, inatla korunmayan Bir gurup yuzunden

Neden mi

Duyarsız bir kaç Belediyenin ve Kaymakamlığın boşvermisşliği yüzunden

Unutulmasın ki

Bu böyle Devam edersen Kaybeden Sadece biz Sağlık çalışanları Olmayacak

Sevdiklerimiz KORONAYA KARSI Yaşam mücadelesini kaybedecek

Ülkem kaybedecek

Hepimiz Kaybedeceğiz

Bu Mücadele tek Taraflı olmaz

Birlikte Mücadele verirsek Biirlikte Kazanacagiz

Yada

TAM TERSI

#KAYBEDECEGIZ

#ÜLKEMİZKAYBEDECEK

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