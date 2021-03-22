KÖSE: HAKKIMIZ HELAL DEĞİLDİR!!

Bahar Sancar

Köse, “Gördüğüm işçilerdeki yeni yüzler 35,40’ı geçmez. Onlarında haftalık çalışma saati 85, 90’ı buluyor” diyerek, konuyla ilgili yetkililerin açıklama yapmasını istedi.

İşte Oğuz Köse’nin o paylaşımı:

HAKKIMIZ HELAL DEĞİLDİR!!

Bugünlerde gündemde olan,

Pandemi hastanesinde görevlendirmek üzere 200 istihdamın yapıldığı ve bunun 130 kişisinin kayıp olduğu iddiası..

Covid 19 virus salgınının başladığı ilk günden beri bu işin içindeyim,

Kendi meslektaşlarımızı kaç kişi alındı ve nerede calıştıklarını bildiğimi geçtim,

Hekim arkadaşlarımızla 1 yıldır gece gündüz birlikte bir aile olduk, onu da biliyoruz.

Benim Merak ettigim 200 işçi!!!

Bu sürecin ilk günlerinden bugüne kadar çalışan biri olarak, gördüğüm işçilerdeki yeni yüzler 35,40’ı geçmez. Onlarında haftalık çalışma saati 85, 90’ı buluyor.

Son bir kaç gündür görsel ve yazılı basından okuyorum. 130 işçinin kayıp ve/veya nerede çalıştığının bilinmediği iddiası.

Ve idda, ismi söylenmeyen şahısların çalışmadan maaş çektiğinden bahsediliyor.

Eski Sağlık Bakanımız Sn Ali Pilli ,

Başbakan Sn. Ersan Saner’e çağrı yapıyor

" Açıklamazsan bu 130 kişiyi ben açıklarım diyor"

Sayın Başbakan Hamza Ersan Saner,

Başbakan Yardımcısı ve YDP Genel Başkanı Sn Erhan Arıklı,

Eski Sağlık Bakanı Sn. Ali Pilli ve

Turizm Bakanı ve DP Genel Başkanı Fikri Ataoğlu’na

Çağrımdır..

Ben ve tüm sağlık çalışanı meslek arkadaşlarım Covid 19 sürecinde hayatımızı riske atıp, halkımızın saglığı için dünya kadar personel eksikliğine rağmen, saat mefrumu tanımaksızın 35-40 saatlere varan sürelerde kesintisiz çalıştık.

Eksik personel yüzünden 4-5 ay ailelerimizden sevdiklerimizden uzak kaldık.

Birileri haketmeden devletten maas cekerken,

Pandemi yukunun altinda ezilen yuzlerce saglik calisani Analarinin ak sutu gibi helal olan 6 aydir

Fazla calisma odeneklerini "ek mesai" dahi Alamadi.

Covid 19 sürecinde gece gündüz demeden çalışan, ezilen tüm Sağlık çalışanları adına yazıyorum.

Bizler ezilirken,

Bizler, aylarca sevdiklerimizden uzak kalırken

bu şahısların ismini veya nerede olduğunu AÇIKLAYINIZ..

Pandemi servis ve Hastaneleri için alındığı halde çalışmadıkları iddia edilenlere,

ve

Açıklamayanlara..

Tüm sağlık çalışanları olarak HAKKIMIZ HELAL DEĞİLDİR !!!

Sağlık Çalışanları Adına

Oğuz Köse