Künye
Kıbrıs
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
"Seni de aileni de öldürürüm buraya gömerim”
Yine kadına şiddet
3 gün daha tutuklu kalacak
3 gün daha tutuklu kalacak
9 ay hapis cezası
9 ay hapis cezası
Karantina otelinde skandal
Karantina otelinde skandal
İhraç Edilmeyi Bekleyen Şahsın Tutukluluğu 7 Gün Uzatıldı
İhraç Edilmeyi Bekleyen Şahsın Tutukluluğu...

Köse: "Konu yemek değil, konu mesleki onurumuz"

Pandemi Hemşiresi Oğuz Köse sağlık çalışanlarına verilen sabah kahvaltısının görselini paylaştı ve sert bir dille eleştirdi.

24 Mart 2021 Çarşamba 11:17
604 Okunma
Köse: "Konu yemek değil, konu mesleki onurumuz"

Sağlık çalışanlarının özveri ile mesleklerini icra ettiklerini ve çoğu zaman yemek yemeye bile fırsat bulamadıklarını kaydeden Köse, sağlık çalışanlarının bir kap yemek için kavga eden kişiler olarak lanse edildiğini söyledi. 

Oğuz Köse’nin paylaşımı şu şekilde:

ALLAHA HAVALE EDIYORUZ!!! 
Konu Yemek DEGIL
Konu Mesleki Onurumuz,
ELHAMDÜLILLAH yemek alacak paramizda var Onurumuzda,
HAYSIYETIMIZDE. 
Verdik diye ogunulunen Sabah kahvaltimi Bu!!!
Hasta yogunlugundan bir cok zaman Bizim Yemek yemeye firsatimiz olmuyor, sabah kahvaltisini oglen,
Oglen yemegini gece yiyebiliyoruz. 
VE SAAT 11
Ben 5 DK firsat buldm ayak ustu kahvaltimi yapip hastalarima donmek zorundayim,..
Karantinada servislerinde fedakarca, korkusuzca Gunde 17 18 saat calisan ekibi "KAHRAMANLARI" 
Bir kap yemek icin kavga cikaran kisiler olarak halka lanse edenleri ALLAHA havale ediyorum..

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Gökçebel: “Öğretmenlik Sınavları Yapılmalı”
Gökçebel: “Öğretmenlik Sınavları Yapılmalı”
CTP’den Cumhurbaşkanı Tatar’la Görüşmelerine İlişkin Açıklama…
CTP’den Cumhurbaşkanı Tatar’la Görüşmelerine İlişkin Açıklama…
KEREM GÜRKAN’DAN ANLAMLI BAĞIŞ
KEREM GÜRKAN’DAN ANLAMLI BAĞIŞ
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim