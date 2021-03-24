Köse: "Konu yemek değil, konu mesleki onurumuz"

Sağlık çalışanlarının özveri ile mesleklerini icra ettiklerini ve çoğu zaman yemek yemeye bile fırsat bulamadıklarını kaydeden Köse, sağlık çalışanlarının bir kap yemek için kavga eden kişiler olarak lanse edildiğini söyledi.

Oğuz Köse’nin paylaşımı şu şekilde:

ALLAHA HAVALE EDIYORUZ!!!

Konu Yemek DEGIL

Konu Mesleki Onurumuz,

ELHAMDÜLILLAH yemek alacak paramizda var Onurumuzda,

HAYSIYETIMIZDE.

Verdik diye ogunulunen Sabah kahvaltimi Bu!!!

Hasta yogunlugundan bir cok zaman Bizim Yemek yemeye firsatimiz olmuyor, sabah kahvaltisini oglen,

Oglen yemegini gece yiyebiliyoruz.

VE SAAT 11

Ben 5 DK firsat buldm ayak ustu kahvaltimi yapip hastalarima donmek zorundayim,..

Karantinada servislerinde fedakarca, korkusuzca Gunde 17 18 saat calisan ekibi "KAHRAMANLARI"

Bir kap yemek icin kavga cikaran kisiler olarak halka lanse edenleri ALLAHA havale ediyorum..