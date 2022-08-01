Künye
Kıbrıs 34
açık
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS CANLI YAYIN
Uyuşturucuyla yakalandı... Aranan bir kişi daha var!
Uyuşturucuyla yakalandı
Sahte paraya 4’er ay hapis
Sahte paraya 4’er ay hapis
Arkadaşını öldürmüştü cezası belli oldu
Arkadaşını öldürmüştü cezası belli oldu
5 yaşındaki çocuğunu kaçırdı!
5 yaşındaki çocuğunu kaçırdı!
Hem kaçak hem de hırsız çıktı!
Hem kaçak hem de hırsız...

Köse: Yolsuzlukların Faturasını Halka mı Kesiyorsunuz!!!

Kıbrıs Türk Hemşire ve Ebeler Sendikası Başkanı Oğuz Köse, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda elektrik faturalarına tepki gösterdi.

01 Ağustos 2022 Pazartesi 13:04
394 Okunma
Köse: Yolsuzlukların Faturasını Halka mı Kesiyorsunuz!!!
banner48

Köse, "Yolsuzlukların tek faturasını biz halk  ödüyoruz" diyerek, zehir zemberek açıklamalarda bulundu. 


İşte o paylaşım:
Yolsuzlukların Faturası Halka mı Kesiyorsunuz!!!
Yazıma başlamadan peşinen söyleyeyim Zamların nedeni maaş artışı yapıldı denmesin 
Birincisi zam dediğiniz son altı ayın %57 civarında olan hayat pahalılı farkı yani ocaktan hazirana kadar yapmış olduğunuz zammların bir kısmı yani yaşanan enflasyon yani anlamayanlar söyleyeyim alım gücümüzün düşmesi,
 Maaşlara  %46 olarak yansıyan farktır yani geçmiş 6ayın..
Ki hissettiğimiz hayat fahakılkğı
%100 üzerinde
Gelelim bizleri çıldırtan Temmuz ayı elektrik faturalarına,
Elektrik faturalarının yüksek gelme sebep ve sorumlusu Eski maliye Bakanı Sn.Sunat Atun olarak gösterilmişti 
*Sn Maliye Bakanı Sunat Atun görevden gitti
*Elektirik kurumunun eski yönetimi görevden alındı  yenisi Atandı,
*Elektirik Kurumu maliye bakanlığından  alındı  Başbakanımız Sn Dt Ünal Üstel Bağlandı,
Günlerce Sorunlar çözüldü resmi yazıldı çizildi … 
Bizde mutlu Mesut izledik…
Ozaman Sorarım 
UBP’nin Sayın Genel Başkanı Dr. Faiz Sucuoğlu’na,
sadece ekonomi üç+ buzdolabı çalışan Eve nasıl oluyorda 240 TL fatura geliyor…
Kullandığım evi hiç söylemiyorum ki hadi onu kullanıyorum..
Kıb-TEK’e pahalı yakıt alımına sebep olanlara görünen zarar 140 milyon TL ki daha fazla olduğu söyleniyor bu zararın hesabı sorulacak demişti sayın Başbakan’ım ,
Şu ana kadar Yolsuzlukların tek faturasını biz halk  ödüyoruz bunum mantıklı bir anlatımı ve veya izahı var mı ,
Biri çıksın anlatsın yahu ..
Bu nasıl bir anlayış 
Bu nasıl bir düzen
Bu nasıl bir zihniyet
Bu nasıl bir icraat 
Elinizi vicdanınıza koyun lütfen..
Yolsuzluk yapanın yanına kar,
Bedelini ise halka fatura olara eze eze ödetiyorsunuz 
Vicdan biraz olsun vicdan..

Son Güncelleme: 01.08.2022 13:23
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Haspolat kirli sanayi bölgesinde yangın!
Haspolat kirli sanayi bölgesinde yangın!
Özersay: Guduru gidiliyor, guduru
Özersay: Guduru gidiliyor, guduru
Sağlık Bakanı Altuğra Ankara'da
Sağlık Bakanı Altuğra Ankara'da










Anketler
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Marmara Bölgesi 13. Sokak No:3

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim