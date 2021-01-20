Kovid-19 aşılamasında 6. gün

Koronavirüs aşı uygulamasında bugün altıncı gün…

Geçtiğimiz Cuma günü başlayan Covid-19 aşı uygulamasında bugüne kadar 5 ilde 5 bin dozun üzerinde aşı yapıldı.

Sağlık Bakanlığı tüm devlet ve özel hastanelerde görev yapan sağlık ve hastane çalışanlarının aşılandığını, bundan sonraki aşamada ise gönüllük esasına göre başvuracak vatandaşların aşılanacağını duyurdu.

Aşılama programı çerçevesinde bugün 5 merkezde 80 yaş ve üzerindeki kişilere aşı yapılıyor. Bizde BRT olarak aşılamayı yerinde inceledik





