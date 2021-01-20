Künye
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Eski kız arkadaşının çenesine yumruk attı
Eski kız arkadaşının çenesine yumruk...
Balkondan girdi, paraları çaldı
Balkondan girdi, paraları çaldı
Zanlı 4 gün poliste tutuklu kalacak
Zanlı 4 gün poliste tutuklu...
45 gün cezaevinde bekleyecek
45 gün cezaevinde bekleyecek
Haspolat’ta 8 yaşındaki çocuğa cinsel saldırı iddiası
Haspolat’ta 8 yaşındaki çocuğa cinsel...
Flaş Haber
11'i yerel 14 pozitif vaka
Kapat

Kovid-19 aşılamasında 6. gün

Koronavirüs aşı uygulamasında bugün altıncı gün…

20 Ocak 2021 Çarşamba 15:24
584 Okunma
Kovid-19 aşılamasında 6. gün

Koronavirüs aşı uygulamasında bugün altıncı gün…

Geçtiğimiz Cuma günü başlayan Covid-19 aşı uygulamasında bugüne kadar 5 ilde 5 bin dozun üzerinde aşı yapıldı.

Sağlık Bakanlığı tüm devlet ve özel hastanelerde görev yapan sağlık ve hastane çalışanlarının aşılandığını, bundan sonraki aşamada ise gönüllük esasına göre başvuracak vatandaşların aşılanacağını duyurdu.

Aşılama programı çerçevesinde bugün 5 merkezde 80 yaş ve üzerindeki kişilere aşı yapılıyor. Bizde BRT olarak aşılamayı yerinde inceledik
        
        
 

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Gündem Kıbrıs'ın konuğu; Özdemir Berova
Gündem Kıbrıs'ın konuğu; Özdemir Berova
Sokakta yaşayanlara geçici süre kalacak yer sağlanacak
Sokakta yaşayanlara geçici süre kalacak yer sağlanacak
Özkurt: Hiç kimseye sansür uygulamadık
Özkurt: Hiç kimseye sansür uygulamadık
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim