Kovid-19'dan bir günde ikinci kayıp

Ülkede bugün yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kaynaklı ikinci ölüm gerçekleşti.

60 yaşındaki Nejat Şık'ın ardından ilerleyen saatlerde 90 yaşındaki Fezile Canalan da yaşamını yitirdi.

22 Şubat'ta Lefkoşa Acil Durum (Pandemi) Hastanesi'nde kaldırılan, 28 Şubat'tan bu yana yoğun bakım servisinde tedavi altında tutulan Canalan'ın, tüm müdahalelere rağmen kurtarılmadığı ve saat 11.15'te hayatını kaybettiği bildirildi.

Son can kayıplarıyla birlikte salgının başından beri hayatını kaybedenlerin sayısı 201'e yükseldi.