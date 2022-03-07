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Kovid-19'dan bir günde ikinci kayıp

Kovid-19 kaynaklı bugün ikinci kayıp yaşandı. 60 yaşındaki erkek hastanın ardından 90 yaşındaki bir kadın hasta daha yaşamını yitirdi.

07 Mart 2022 Pazartesi 16:28
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Kovid-19'dan bir günde ikinci kayıp
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Ülkede bugün yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kaynaklı ikinci ölüm gerçekleşti.

60 yaşındaki Nejat Şık'ın ardından ilerleyen saatlerde 90 yaşındaki Fezile Canalan da yaşamını yitirdi.

22 Şubat'ta Lefkoşa Acil Durum (Pandemi) Hastanesi'nde kaldırılan, 28 Şubat'tan bu yana yoğun bakım servisinde tedavi altında tutulan Canalan'ın, tüm müdahalelere rağmen kurtarılmadığı ve saat 11.15'te hayatını kaybettiği bildirildi.

Son can kayıplarıyla birlikte salgının başından beri hayatını kaybedenlerin sayısı 201'e yükseldi.

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