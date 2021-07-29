Künye
Kıbrıs 35
açık
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
4 yıl sonra KKTC’ye kaçak girerken yakalandılar
4 yıl sonra KKTC’ye kaçak...
Kanlı biten kavga mahkemede son buldu
Kanlı biten kavga mahkemede son...
Yemek yüzünden çıkan kavgada arkadaşını bıçakladı
Yemek yüzünden çıkan kavgada arkadaşını...
Adam kaçırıp öldüresiye dövdüler
Adam kaçırıp öldüresiye dövdüler
Çamaşır yıkama kavgası kanlı bitti
Çamaşır yıkama kavgası kanlı bitti

“Kovid-19 için harcanan enerji, para ve düzenlemeler, yol güvenliği için harcanmadı”

Trafik Kazalarını Önleme Derneği Başkanı Mehmet Zeki Avcı, Mart 2020 tarihinden bugüne kadar ülkede Kovid-19 nedeniyle 40 kişinin hayatını kaybettiğini hatırlatarak, aynı süre içinde trafikte de 40 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Avcı, salgına gösterilen özenin trafikte gösterilmediği eleştirisinde bulundu.

29 Temmuz 2021 Perşembe 16:29
38 Okunma
“Kovid-19 için harcanan enerji, para ve düzenlemeler, yol güvenliği için harcanmadı”

Trafik Kazalarını Önleme Derneği Başkanı Mehmet Zeki Avcı yaptığı yazılı açıklamada, ülkede 2020 yılının mart ayından beridir devam eden Kovid-19 salgınını önlemleri kapsamında birçok önlem  alındığına işaret ederek, “Tüm ülkenin makamları ve yaşayanları salgının önlenmesi için üzerlerine düşen görevi en iyi şekilde yapabilmek için özveri ile seferber olmuşlardır. Tüm alınan bu başarılı çalışmalar sonucu Kovid-19, pandemi sürecinde bugüne kadar 40 can almıştır. Tüm önlemleri çok hızlı ve başarılı olarak alan aynı devlette 17 ayda Kovid-19 nedeni ile 40 can kaybedilirken trafikte de aynı süre içinde de 40 can kaybedilmiştir. Trafikte giden canların genç olması da dikkat çekmektedir” ifadelerini kullandı.

Kovid-19 salgınında gösterilen özen ve alınan önlemlerin trafikte alınmadığını kaydeden Avcı, Kovid - 19 döneminde Bakanlar Kurulu Yol Güvenliği ile ilgili herhangi bir karar veya emirname yayımlamadığını, Meclis’te son yıllarda can güvenliğini artıracak herhangi bir yasa geçmediğini söyledi.

“KOVİD-19 İÇİN HARCANAN ENERJİ, PARA VE DÜZENLEMELER, YOL GÜVENLİĞİ İÇİN HARCANMADI”

Trafikle ilgili geçirilen yasaların ise yol güvenliğini olumsuz etkileyecek düzenlemeler olduğunu savunan Avcı, “Trafik kazasında ölenlerin ailelerine sigorta şirketleri tarafından verilmesi gereken para miktarı düşürülmüş, Yol Güvenliği için harcanması gereken trafik ceza paralarının Maliye bütçesine yönlendirilmesi yapılarak yol güvenliğine olumsuz etkileri kendini göstermiştir. En acısı ise, Ağustos 2020 de Meclise gönderilen Yol Güvenliği Yasa Tasarısı Meclis’te 12 ay sürede gündeme dahi getirilmeden Meclis tatile girmiştir” dedi.

Avcı, 2017 yılında yürürlüğe girmesi için Bakanlar Kurulu kararı olan dört tüzüğün (Motorlu Araçlar ve Yol Trafik (Değişiklik) Tüzüğü; Sürüş Eğitim izni ve Sürüş Ehliyetleri Sağlık Tüzüğü; Şoför Okulları ve Eğitmenleri ile İlgili Esas ve Kıstasları Düzenleme Tüzüğü; Ehliyet, Sınav ve Sürüş Ehliyetleri Müfettişleri ile İlgili Usul ve Kurallar Tüzüğü) hala yürülüğe girmemesini de eleştirerek, bunlar yürürlüğe girmeden yol güvenliğinin güven veremeyeceğini vurguladı.

“Kovid-19 için harcanan enerji, para ve düzenlemelerin Yol Güvenliği için yıllardır harcanmadığı bir gerçektir” diyen Avcı, yol güvenliği artmazsa yollarda can kayıplarının devam edeceği uyarısında bulundu ve yetkililerin yol güvenliğine gerekli önemi vermemesini anlamanın mümkün olmadığını kaydetti.

Son Güncelleme: 29.07.2021 16:53
Anahtar Kelimeler:
Trafik Kazalarını Önleme DerneğiMehmet Zeki Avcı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
“Teslimat”, Sax Uluslararası Film Festivali’nde “En İyi Sosyal İçerikli Film” Ödülüne Layık Görüldü
“Teslimat”, Sax Uluslararası Film Festivali’nde “En İyi Sosyal İçerikli Film” Ödülüne Layık Görüldü
Arızalanan su motoru yangına neden oldu
Arızalanan su motoru yangına neden oldu
Bir kişi daha yoğun bakıma alındı!
Bir kişi daha yoğun bakıma alındı!
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim