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KOVİD-19 ÖNLEMLERİ BAŞBAKANLIK’TA MASAYA YATIRILDI

Başbakanlık’ta, Koronavirüs önlemlerine ilişkin, Başbakan Ersan Saner başkanlığında değerlendirme toplantısı yapıldı.

11 Aralık 2020 Cuma 13:55
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KOVİD-19 ÖNLEMLERİ BAŞBAKANLIK’TA MASAYA YATIRILDI

Başbakanlık’ta, Koronavirüs önlemlerine ilişkin, Başbakan Ersan Saner başkanlığında değerlendirme toplantısı yapıldı.

Toplantıya İçişleri Bakanı Kutlu Evren, Maliye Bakanı Dursun Oğuz, Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Olgun Amcaoğlu, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Ünal Üstel, Sağlık Bakanı Ali Pilli ve Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu’nun yanı sıra Başbakanlık Müsteşarı Suat Yeldener, Muhaceret Dairesi Müdürü Emre Hacı ve Polis Genel Müdürü İkinci Yardımcısı Hüseyin Sağıroğlu katıldı.

SANER: “SAĞLIK YANINDA EKONOMİNİN DE SÜRDÜRÜLEBİLİR OLMASI ADINA YOL HARİTASINI BELİRLEYECEĞİZ”

Toplantı öncesinde basına açıklamalarda bulunan Başbakan Ersan Saner, ilgili tüm tarafların katılımı ile gerçekleşen toplantıda, salgınla ilgili bir yol haritası belirlemeyi amaçladıklarını kaydetti.

Dün ilk toplantısını gerçekleştiren Bakanlar Kurulu’nda Kovid-19 ile ilgili bu toplantıyı yapmaya karar verdiklerini anlatan Saner, yaklaşan yılbaşını da dikkate alarak, sağlıktaki kararlı duruştan vazgeçmeden ekonomiyi de rahatlatmak adına bir ön çalışma yapacaklarını ve yol haritası belirleyeceklerini ifade etti.

Saner, “Sağlıklı yaşamamız için gerekli her türlü tedbir Sağlık Bakanlığımız tarafından alınmaktadır. Ancak bunun yanında ekonominin de sürdürülebilir noktada olması adına gerekli yol haritasını belirleyeceğiz. Bugün bu toplantıdan çıkacak kararların uygulanması için tüm devlet birimlerimiz kendilerini ona göre dizayn edecektir” dedi.

SALGIN KAYNAKLI ÖLÜM ORANI BİNDE 2.5

Dünyada Kovid-19 bulaşan ve Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayılarını da aktaran Saner, KKTC’nin diğer ülkelere göre çok rahat bir pozisyonda olduğunu söyledi. Saner, Kuzey Kıbrıs’ta salgından kaynaklı ölüm oranının binde 2.5 olduğunu da sözlerine ekledi.

Toplantının ardından, alınan kararlarla ilgili açıklama yapılması bekleniyor.

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