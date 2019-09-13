Köy dışındaki ağıl yerleri için kura çekimi yapıldı

İçişleri Bakanlığı, Gönendere’de köy dışına çıkarılacak ağıllar için hayvan yetiştiricilerine verilecek ağıl yerleri için bugün kura çekimi yapıldığını duyuruldu.

İçişleri Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Gönendere’deki ağılların, köy içerisinde yarattığı rahatsızlıktan bölgedeki insanların kurtarılması için Gazimağusa Kaymakamlığı’nın başlattığı çalışmalar sonuçlandı.

Gönendere köyü içerisindeki hayvancılara verilmek üzere Gazimağusa Kaymakamlığı tarafından Mayıs ayında belirlenen ancak topoğrafik yapısı düzgün olmayan arazinin organize ağıl yerine dönüştürülmesi çalışmaları tamamlandı.

Gönendere köyü içerisindeki 5 adet ağılın organize bölgeye çıkartılmasında ikinci adım olan ağıl yerleri ile ilgili yer tespiti için kura çekimi Geçitkale Bucağı’nda Gazimağusa Kaymakamı Kemal Serpal nezaretinde yapıldı.

Açıklamada, İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars’ın Mayıs ayında Gönendere köy halkının sorunlarını yerinde incelemesi ile başlatılan çalışmaların, Gazimağusa Kaymakamlığı tarafından aralıksız yürütülerek, uzun yıllardır köy halkının çilesi durumuna gelen ağılların köy dışına çıkartılmasının sağlandığı kaydedildi.

(BRT/MAIL)