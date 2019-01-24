Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Dünyanın ilk 'yapay zeka' oteli açıldı
Dünyanın ilk 'yapay zeka' oteli
Apple geri sayıma başladı! AirPods 2 geliyor...
Apple geri sayıma başladı!
Samsung Galaxy S10'da iki ekran birden olacak!
S10'da iki ekran birden olacak!
iPhone ekranları değişiyor! OLED teknolojisi için geri sayım...
iPhone ekranları değişiyor!
Fransa'dan Google'e 50 Milyon Euroluk Ceza
Google'e 50 Milyon Euroluk Ceza
banner40

Köy Kadın Kursu Katılımcıları İskele Belediyesi Kültür Evi’ni Gezdi

Sadıkoğlu: “Kadınların yükünü hafifleteceğiz”

24 Ocak 2019 Perşembe 17:47
Köy Kadın Kursu Katılımcıları İskele Belediyesi Kültür Evi’ni Gezdi

 İskele ve köylerinde hizmet veren köy kadın kurslarında eğitim gören kadınlar ve eğitimciler, yapımı devam eden İskele Belediyesi Kültür Evi’ni ziyaret etti.

 

İskele Belediyesi’nden yapılan yazılı açıklamaya göre, Mart ayında hizmete girecek İskele Belediyesi Kültür Evi’ne  yapılan ziyarette İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu da hazır bulundu.

 

banner41
SADIKOĞLU: “KADINLARIN YÜKÜNÜ HAFİFLETECEĞİZ”

 

İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu, burada yaptığı konuşmada, üreten, aile bütçesine katkıda bulunan kadınların çok önemli bir iş yaptıklarına dikkat çekti. El emeği göz nuru ürünlerin üretmenin ciddi anlamda mali külfeti bulunduğunu belirten Sadıkoğlu, bu külfeti ortadan kaldırmak ve kadınların yükünü hafifletmek için projeler üretmeye çalıştıklarını söyledi. 

 

Kültür Evi ile ilgili bilgiler veren Sadıkoğlu, özelde İskele, genelde KKTC kültürüne ev sahipliği yapacak Kültür Evi’nin odalarını gezdirdi.

banner22
Anahtar Kelimeler:
İskeleHasan SadıkoğluKöy Kadın KurslarıHaberGündemKıbrıs
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Esnaf Kredileri Halk Bankası Üzerinden Verilmeye Başlandı
Esnaf Kredileri Halk Bankası Üzerinden Verilmeye Başlandı
AB'den Kıbrıs Türk toplumuna 21 milyon Euro hibe
AB'den Kıbrıs Türk toplumuna 21 milyon Euro hibe
Akdeniz'de deprem!
Akdeniz'de deprem!

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim