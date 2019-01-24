Köy Kadın Kursu Katılımcıları İskele Belediyesi Kültür Evi’ni Gezdi

İskele ve köylerinde hizmet veren köy kadın kurslarında eğitim gören kadınlar ve eğitimciler, yapımı devam eden İskele Belediyesi Kültür Evi’ni ziyaret etti.

İskele Belediyesi’nden yapılan yazılı açıklamaya göre, Mart ayında hizmete girecek İskele Belediyesi Kültür Evi’ne yapılan ziyarette İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu da hazır bulundu.

İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu, burada yaptığı konuşmada, üreten, aile bütçesine katkıda bulunan kadınların çok önemli bir iş yaptıklarına dikkat çekti. El emeği göz nuru ürünlerin üretmenin ciddi anlamda mali külfeti bulunduğunu belirten Sadıkoğlu, bu külfeti ortadan kaldırmak ve kadınların yükünü hafifletmek için projeler üretmeye çalıştıklarını söyledi.

Kültür Evi ile ilgili bilgiler veren Sadıkoğlu, özelde İskele, genelde KKTC kültürüne ev sahipliği yapacak Kültür Evi’nin odalarını gezdirdi.