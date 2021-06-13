Köy yolları artık daha 'güvenli, kaliteli ve konforlu' hale gelecek

Türkiye Cumhuriyeti’nin finansal desteği ile Türkiye Cumhuriyeti Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen ve Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçiliği Kalkınma ve Ekonomik İşbirliği (KEİ) Ofisi’nin koordine ettiği projeyle, KKTC’de 322 kilometre köy yolu yenileniyor. Proje ile köy yollarının güvenliği ve kalitesi artırılarak, konforlu hale getirilecek.

Türkiye ile KKTC hükümetleri arasında imzalanan İktisadi ve Mali İşbirliği Anlaşması uyarınca köy yollarının bakım, onarım ve yenilenme çalışmalarına başlanması nedeniyle, KKTC Başbakanı Ersan Saner, Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, KKTC Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı’na vekaleten KKTC Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Köy Yolları Projesi Doğu Kısmının Ziyamet-Dipkarpaz ana yolunun Kaleburnu girişinden başlayan çalışmaları 9 Haziran’da yerinde incelemişti.

Cumhurbaşkanı Yardımcımız Fuat Oktay’ın KKTC’yi ziyareti sırasında 11 Şubat’ta, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ile KKTC Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Ünal Üstel arasında, Türkiye Cumhuriyeti Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı Arasında Karayolu Master Planı 2021-2022 Uygulama Protokolü imzalanmıştı.

KIRSAL BÖLGELER ARASI ULAŞIM ALTYAPISI GELİŞTİRİLİYOR

Protokol uyarınca, KKTC’de kırsal bölgeler arası ulaşım altyapısının geliştirilmesi için Türkiye Cumhuriyeti’nin katkılarıyla toplam 322 kilometrelik karayolunun bakım, onarım ve yenilenmesi öngörülüyor.

Özellikle Dipkarpaz ve Güney Mesarya bölgelerindeki yollar başta olmak üzere, önümüzdeki iki yıl içerisinde 26 ayrı proje ile birçok bölgede köyler arası yolların bakım onarımı ile yenilenmesi yapılacak. Kırsal kesim, kaliteli ulaşım altyapısına kavuşacak.

BAKIM, ONARIM VE YENİLENMESİ YAPILACAK KÖY YOLLARI

Protokole göre, öncelikli olarak, Karpaz Yarımadası’nda Ziyamet’ten Kaleburnu’na, oradan Dipkarpaz’a uzanan güney hattı ve Dipkarpaz-Manastır Yolu yenilenecek.

Kapraz Yarımadası’nda yenilenecek yollar arasında Kaleburnu-Sipahi, Ardahan-Mersinlik ve Topçuköy-Altınova yolları da bulunuyor.

Güney Mesarya’da Ercan Havalimanı ile Güvercinlik arasında kalan bölgede birçok yol yeniden yapılacak. Bu kapsamda Ercan Havalimanı-Gaziköy-Paşaköy-Vadili-Akdoğan, Gaziköy-Dilekkaya-Yiğitler, Vadili-İnönü-İnönü Kavşağı bağlantısı, Türkmenköy-Dörtyol Kavşağı ve Çayönü-Güvercinlik yolları yenilenecek.

KKTC’nin doğusunda ise Ötüken-Kuzucuk-Sınırüstü, Kuzucuk-Boğaziçi güzergahları üzerine yeni yol inşa edilecek.

Orta Mesarya bölgesinde, Haspolat-Taşkent-Dikmen yolu yeniden yapılacak, Haspolat-Güngör ve Alayköy Ağıllar Kavşağı-Alayköy yolları yenilenecek.

Girne bölgesinde, Sadrazamköy-Kayalar-Geçitköy-Alsancak, Değirmenlik-Esentepe-Karaağaç ve Kozanköy-Hisarköy arasına, mevcut güzergahlar üzerine yeni yol inşa edilecek.

İki yıllık yol yenileme çalışmaları kapsamında, Güzelyurt bölgesinde bulunan Akçay-Bostancı-Taşpınar ile Cengiz Topel Hastanesi’nden Güzelyurt-Lefke Yoluna bağlanan güzergah yeniden yapılacak.

Ayrıca, yapımı Türkiye Cumhuriyeti Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen ancak, kamulaştırma problemleri sebebiyle yapımları kesintiye uğradıktan sonra yeniden başlayan toplam 59 kilometrelik bölünmüş yol projesi de tamamlanacak.

NE KADAR KAYNAK AYRILDI?

2021 yılı Türkiye Cumhuriyeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti hükümetleri arasında imzalanan İktisadi ve Mali İşbirliği Anlaşması uyarınca, Türkiye, KKTC’deki ulaştırma sektöründe proje ve faaliyetler için toplam 460.150,000,00 TL kaynak ayırdı.

Bu kapsamda ayrılan kaynakların detayı şöyle:

-KKTC Karayolları Master Plan Uygulama Projesi için: 432.150.000,00 TL

-2021 yılı Ulaştırma sektörü faaliyetleri için: 28.000.000,00 TL