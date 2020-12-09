Kozmetik ithalatçıları kazan kaldırdı

Sağlık Bakanlığı İlaç ve Eczacılık Dairesi’nin 24 Kasım tarihinde kozmetik ithalatçılarına gönderdiği yazıda bundan böyle şirket bünyelerinde sorumlu teknik personel bulundurması zorunluluğu istemesi üzerine ithalatçılar ayaklandı.

Her firmanın teknik personel olarak eczacı, kimyager, kimya mühendisi veya biyolog istihdam etme zorunluluğu getirilmesi ile firmalara ek yük getirileceği ifade ediliyor.

Kozmetik ithalatçıları böyle bir uygulamanın ne Türkiye’de ne de AB ülkelerinde olduğunu kaydederek ithalatçıların işlerini zorlaştırmak adına atılmış bir adım olduğunu kaydetti.

Sağlık Bakanlığı tarafından gönderilen yazıda kozmetik ithalatçılarının 1 Mart 2021 tarihine kadar istihdam yazısı ve teknik personel diplomasını daireye sunması isteniyor.

Ciddi şekilde tepki gören bu karar sonrasında kozmetik ithalatçılar, kendilerinin ilaç üreticisi olmadığını ve sadece kozmetik ürünü satan ithalatçılar olduğunu kaydederek bu kararın değişmesini istedi.