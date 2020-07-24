KPKD'den Arter'e ziyaret

Kıbrıs Polifonik Korolar Derneği (KPKD) Yönetim Kurulu, Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter'i ziyaret etti.

Gazimağusa Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Dernek Başkanı Şifa Çolakoğlu ve Koro Şefleri Erkan Dağlı ile Rana Uluçay'ın katıldığı görüşmede, Derneğin 2020 yılı proje ve faaliyetleri ile pandemi süreci değerlendirildi.

Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter, KPKD'nin ve Otello Çoksesli Korosu'nun Gazimağusa için önemini bildiklerini ve her daim takdir ettiklerini vurguladı.

Arter, Gazimağusa'yı ve ülkeyi her daim tanıttıkları için de herkesi ayrı ayrı tebrik ettiğini sözlerine ekledi.