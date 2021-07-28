Künye
Kıbrıs
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
4 yıl sonra KKTC’ye kaçak girerken yakalandılar
4 yıl sonra KKTC’ye kaçak...
Kanlı biten kavga mahkemede son buldu
Kanlı biten kavga mahkemede son...
Yemek yüzünden çıkan kavgada arkadaşını bıçakladı
Yemek yüzünden çıkan kavgada arkadaşını...
Adam kaçırıp öldüresiye dövdüler
Adam kaçırıp öldüresiye dövdüler
Çamaşır yıkama kavgası kanlı bitti
Çamaşır yıkama kavgası kanlı bitti
Flaş Haber
Asgari Ücret belirlenemedi!
Kapat

KPSS Sınavları İçin PCR Sonucu İstenecek

Kamu Personel Seçme Sınavlarına (KPSS) katılım için PCR test sonucu ibraz edilmesi gerekecek.

28 Temmuz 2021 Çarşamba 12:39
95 Okunma
KPSS Sınavları İçin PCR Sonucu İstenecek

Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı’ndan yapılan duyuruda, 1 Ağustos’ta iki oturum şeklinde, Genel Kültür-Genel Yetenek ve Eğitim Bilimleri konularında düzenlenecek Kamu Personel Seçme Sınavlarında görev alacak personel ve sınava girecek olan adaylardan PCR test sonucu istenecek.

PCR testlerinin, Sağlık Bakanlığı’na bağlı PCR test merkezleri, Lefkoşa’da Kolan Hastanesi (Perşembe, Cuma tam gün, Cumartesi saat 14.00’e kadar), Gazimağusa’da Mağusa Tıp Merkezi (Perşembe - Cuma 08.00 - 16.30, Cumartesi 08.00-12.00 saatleri arası) ve Girne’de Erduran Tıbbi Tahlil Laboratuvarı’nda (Perşembe, Cuma, Cumartesi 08.00–12.00 / 13.00-17.00 saatleri arası) ücretsiz olarak yaptırılabileceği kaydedildi.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Asgari Ücret belirlenemedi!
Asgari Ücret belirlenemedi!
Atatürk Öğretmen Akademisi Giriş Sınavı
Atatürk Öğretmen Akademisi Giriş Sınavı
Tatar: Spor Ambargosu Bir İnsan Hakları Sorunu
Tatar: Spor Ambargosu Bir İnsan Hakları Sorunu
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim