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Kredi kartı çalmakla suçlanıyorlar

Girne’de meydana gelen kredi kartı hırsızlığı ile ilgili tutuklanan M.M ile Z.S dün mahkemeye çıkarıldı.

30 Kasım 2020 Pazartesi 18:56
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Kredi kartı çalmakla suçlanıyorlar

Girne’de meydana gelen kredi kartı hırsızlığı ile ilgili tutuklanan M.M ile Z.S dün mahkemeye çıkarıldı.

Girne Adli Şube’de görevli polis memuru Mustafa Yanaroğlu,zanlı M.M'nin 29 Kasım 2020 tarihinde Girne’de faaliyet gösteren bir eğlence mekanında birlikte eğlenmeye gittiği A.F isimli erkek şahsın kredi kartını çaldığı gerekçesiyle tutuklandığını söyledi.

Yanaroğlu, zanlı Z.S'nin ise arkadaşı olan M.M'yi korumak için yalan beyan verdiğinin tespit edildiğini, bu nedenle tutuklandığını kaydetti.

Polis, eğlence mekanında kamera görüntüsü olduğunu ancak uzak çekim gerçekleştiği için olayın tam net görülemediğini belirtti.

Polis, ancak 3 tanık ifadesi aldıklarını, zanlı M.M'nin kartı aldığına dair tespit yaptıklarını açıkladı.

Polis, zanlıların evinde de arama yapıldığını ancak kartın henüz bulunmadığını kaydetti.

Polis, zanlının ifadesinde kartı kesinlikle almadığını söylediğini hatta şikayetçi olan A.F. hakkında bazı iddialarda bulunarak, kendisinin de şikayetçi olduğunu açıkladı.

Polis, soruşturmanın devam ettiğini, alınacak ifadeler olduğunu ayrıca zanlının iddialarının araştırılacağını belirterek, 2 gün süre istedi.

Mahkeme talebi kabul etti.

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