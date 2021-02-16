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Kredi Kefalet Merkez Kooperatifi 6 ay taksit ötelemesi yaptı

16 Şubat 2021 Salı 14:06
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Kredi Kefalet Merkez Kooperatifi 6 ay taksit ötelemesi yaptı

Başbakan Yardımcısı Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı Kredi Kefalet Merkez Kooperatifi Başkanı Kemal Altuncuoğlu ile ortak basın toplantısı düzenledi. Basın toplantısında  Kredi Kefalet Merkez Kooperatifi’nden kullanılan kredilerin altı ay ileri tarihe ötelendiği duyuruldu.

Toplantıda konuşma yapan Altuncuoğlu şunları söyledi;

“Kredi Kefalet Merkez Kooperatifimiz 2017 yılında KKTC Ekonomi ve Enerji Bakanlığı ve Türkiye Ticaret Bakanlığ ortak protokolü ile Türkiye Ticaret Bakanlığına bağlandı.O gün itibarı ile KKTC kredi kefalet  kooperatifine Türkiye Cumhuriyeti İki Milyar TL’lik bir kredi aktardı.Bu kaynakla hedef küçük esnaf ve işletmelerimize düşük faizli kredi imkanları sağlamaktı.2018 yılında kurulan sistemimiz bütün işletmelerimize kredi dağıtmaya başladı.Bunun yanında önemli adımlarda attık.TC’de limited şirketler esnaf kredisi kullanamazken  biz yaptığımız girişimler neticesinde KKTC’de ki bütün işletmelerin bu kredilerden yararlanmasını sağladık. Kredilerimizi  Ocak ayına kadar 5 yıl vade ile  yıllık % 4.5 faizle  verdik.Bunun yanında 10 yıl vadeli olarak işyeri edindirme kredisi ve işyeri araç alımlarında 7 yıl vadeli kredi kullandırdık. Geçtiğimiz yıl covit 19 başladığında Türkiye Cumhuriyeti  ile görüşerek taksitlerin 6 ay ertelenmesini sağlamıştık.Bu yılda aynı sıkıntılar devam ettiği için tekrardan taksit ödemelerinin ötelenmesi maksatlı görüşmeler yaptık. Sayın Erdoğan’ın talimatı ile bu seferde bir önceki gibi gereken yardımı aldık ve Temmuz ayına kadar bizden kredi alanları taksitlerini öteleme imkanına sahip olduk.Şu anda bu girişimimizlede ülke ekonomimize önemli derecede katkı sağladığımıza inanıyoruz.

Ekonomiye son bir yılda 35 Milyon TL akıttık

Ekomimize de son bir yıl içerisinde 35 Milyon TL kaynak aktardık ve aktarmaya da devam ediyoruz. Burada bizim için en önemli kurumlardan bir tanesi bizimde bağlı olduğumuz Ekonomi ve Enerji Bakanlığıdır.Sayın bakanımız Erhan Arıklı’ya  hem Türkiye Cumhuriyeti ile bizler için yapmış olduğu girişimlerden hem de bizlere verdiği desteklerden dolayı  teşekkür etmek istiyorum”

“Umarım bankacılar da bu anlayışla hareket eder”

Başbakan Yardımcısı Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı da şunları söyledi:

“Kredi Kefalet Merkez Kooperatifi olarak esnafımızın yanında olmanızdan dolayı mutluluk duyuyorum dedi. Arıklı özellikle bu kritik dönemde yani pandemi sürecinde bizimde ricalarımızı kırmadan altı aylık öteleme yapmanız bizleri fazlası ile memnun etmiştir dedi. Arıklı umarım ki bu yaptıklarınız diğer koperatiflere ve belkide bankalar sirayet eder ve faiz yükü altında ezilen insanlarımız bu dönemde biraz  da olsa rahatlar dedi. Arıklı sizin bu işte öncülük etmeniz beni ziyadesi ile memnun etmiştir. Bu konu ile alakalı yüzlerce teşekkür mesajı aldım. Yapılan bu icraat kredi kullanan insanımız kadar ülke ekonomimizide direk etkileyecektir.Kapalı olduğumuz bu dönemde insanımızın kredi taksiti ödemesi zaten mümkün değildi iş yapamayan insanlardan da zorla para istemek tefecilik mantığıdır. Umarım bankacılar da bu dönemde sizin gösterdiğiniz anlayış içerisinde hareket ederler  reel sektörü ,esnaf ve zanaatkarları rahatlatırlar. Yapılan bu çalışmalardan dolayı sizleri  ve aracılık yapan herkesi kutluyorum. Yeni projelerinizi hızlı bir şekilde hayata geçirmeniz için hertürlü yardıma hazırım”

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