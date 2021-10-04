KREDİ LİMİTLERİ YÜKSELTİLDİ

Altuncuoğlu’nun konuya ilişkin açıklaması şöyle;

“Esnaf Ve Sanatkârlar Kredi Kefalet Kooperatifimizin üst limit olarak 5 yıllık vade ile dağıttığı 225 bin liralık kredi limitleri 275 bin liraya çıkarılmıştır. Faiz oranı yıllık yüzde 9 buçuktur.

Ülkemizdeki esnaflarımıza önemli bir katkı ve destek sağladık, sağlamaya da devam edeceğiz. Müracaatlar kredi kefalet kooperatifimize yapılmaktadır, telefonumuz 4440030.”