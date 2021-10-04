Altuncuoğlu’nun konuya ilişkin açıklaması şöyle;
“Esnaf Ve Sanatkârlar Kredi Kefalet Kooperatifimizin üst limit olarak 5 yıllık vade ile dağıttığı 225 bin liralık kredi limitleri 275 bin liraya çıkarılmıştır. Faiz oranı yıllık yüzde 9 buçuktur.
Ülkemizdeki esnaflarımıza önemli bir katkı ve destek sağladık, sağlamaya da devam edeceğiz. Müracaatlar kredi kefalet kooperatifimize yapılmaktadır, telefonumuz 4440030.”
KREDİ LİMİTLERİ YÜKSELTİLDİ
Esnaf Ve Sanatkârlar Kredi Kefalet Kooperatifi başkanı Kemal Altuncuoğlu, esnaflara yönelik uygun şartlarda verdikleri kredilerin limitlerinin yeniden belirlendiğini ve limitlerin yükseltildiğini açıkladı.
Altuncuoğlu’nun konuya ilişkin açıklaması şöyle;