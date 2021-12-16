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Kredi yapılandırması 31 Mart'a kadar uzatıldı

Kredi borçlarının yapılandırılmasına ilişkin kararname 31 Mart 2022’ye kadar uzatıldı...

16 Aralık 2021 Perşembe 11:41
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Kredi yapılandırması 31 Mart'a kadar uzatıldı
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Başbakan Faiz Sucuoğlu, bankalardaki kredi borçlarını ödeyemeyen vatandaşlara yönelik yapılan çalışmalar hakkında açıklama yaptı.

Maliye Bakanı Dursun Oğuz ve Ekonomi Bakanı Sunat Atun ile birlikte kameraların karşısına geçen Başbakan Sucuoğlu, son bir ayda Türk Lirası’nın yüzde 50.9 Türk Lirası değer kaybettiğini söyledi, sözlerine şöyle devam etti:

“Bazı başkanlar bizim dönemimizde şöyle yapmıştık gibi demeçler veriyor. Ama o dönemde yüzde 39 yılllık değer kaybı vardı ve yüzde 5.5 ‘lik bir büyüme söz konusuydu ama şu an 16 Kasım’dan bu yana yüzde 50.9’uk bir değer kaybı söz konusu. Profesörlerle neler yapılabileceğini tartışıyoruz. Özellikle döviz kredisi olmak üzere kredilerin ödenmesinde zorlanıyor vatandaşlar. Kolaylıkla yapılandırma yapabilmelerini sağlamak amacıyla 31 Aralık 2021’e kadar geçerli olacak yasa gücünde kararnamenin yürürlülük süresini 31 Mart 2022’ye kadar uzatıyoruz. Merkez Bankası ve Bankalar Birliği tarafından alt düzenlemeler yapılacak ve duyurulacak. Kredilerin talep edilmesi durumunda bankalar tarafından daha uzun vadelerle daha düşük taksitlerle yapılması sağlanacak.”

Başbakan Sucuoğlu şöyle bir örnek verdi:

“Bir bankadan 1200 sterlin borçlandınız her ay 100 sterlin ödüyorsunuz. Şu an ödeyemiyorsunuz mesela bunu 50 sterline düşürerek, 2 yıla yayabileceksiniz. İyileştirecek krediler için uygulanacak koşullar bankalarla müşteriler arasında belirlenecek, taksit erteleme ya da vade uzatılması masrafsız olacaktır, vergiden muaf tutulacaktır. Bankalara yazılı başvursun vatandaşlar. Yazılı müraccat yapılmalıdır”

Bir soru üzerine Başbakan, kredilerin uzun vadeye yayılmasında faiz olacağını ama yapılacak anlaşma çerçevesinde bunun daha kabul edilebilir seviyede bir faiz oranı olacağını sözlerine ekledi...

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Ses Kıbrıs

Son Güncelleme: 16.12.2021 12:44
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