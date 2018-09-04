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Kritik görüşme bitti

Başbakan Yardımcısı Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, Ankara temasları çerçevesinde, TC Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’la görüşme yaptı

04 Eylül 2018 Salı 18:01
Kritik görüşme bitti

Başbakan Yardımcısı Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, Ankara temasları çerçevesinde, TC Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’la görüşme yaptı.

Özersay,“ Garantör Türkiye Cumhuriyeti ile her alanda olduğu gibi savunma konularında da dayanışma halinde olacağız” dedi.

Rus Donanması’nın Kıbrıs Adası etrafında tatbikat yaptığı ve ABD Kara Kuuvetleri Komutanı’nın Kıbrıs Turm Tarafı’nı ziyaret ettiği bir dönemde, Özersay’ın yakın zamana kadar Genel Kurmay Başkanlığı görevi de yapmış olan TC Milli Savunma Bakanı Akar ile 1 saati aşkın süren görüşme yapması dikkat çekti.

Görüşmenin hemen ardından BRT muhabiri Levent Kutay’a konuşan Başbakan Özersay “Bakan ile savunma ve askeri işbirliği konularını Doğu Akdeniz bölgesindeki değişen güç ilişkileri çerçevesinde ele alma fırsatı bulduk. Son derece yararlı bir görüşme oldu, değişen şartlar çerçevesinde stratejik ortağımız Garantör Türkiye Cumhuriyeti ile her alanda olduğu gibi savunma konularında da dayanışma halinde olacağız. Dünya politikasında ve bu coğrafyada farklı aktörler arasındaki ilişkilerle sürekli nitelik değiştiriyor. Kuşkusuz biz de Kıbrıs Türk halkının ve Türkiye’nin müşterek hak ve menfaatlerinin en iyi şekilde korunması maksadıyla bu gelişmeleri dikkate alarak hareket edeceğiz. Bu açıdan bugün Türkiye Cumhuriyeti Savunma Bakanı Sayın Akar ile gerçekleştirmiş olduğumuz görüşme son derece önemliydi” ifadelerini kullandı.

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