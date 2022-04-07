Künye
Kıbrıs 16
açık
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Çalıştıkları yeri soydular!
Çalıştıkları yeri soydular!
İki kadın uyuşturucudan mahkemeye çıkarıldı
İki kadın uyuşturucudan mahkemeye çıkarıldı
İçki hırsızı cezaevine gönderildi!
İçki hırsızı cezaevine gönderildi!
6 gün daha tutuklu kalacaklar!
6 gün daha tutuklu kalacaklar!
İşlemediği suç kalmamış!
İşlemediği suç kalmamış!
Flaş Haber
Girne'de acı olay!
Kapat

Kritik Toplantı Sonrası Açıklama!

Sendikacılar Başbakan Faiz Sucuoğlu ile görüştükten sonra basına açıklamada bulundu.

07 Nisan 2022 Perşembe 11:13
276 Okunma
Kritik Toplantı Sonrası Açıklama!
banner108

Sendika  başkanları adına konuşan KTÖS Genel Sekreteri Şener Elcil, Başbakan’ın talebi üzerine toplantı yapıldığını söyledi.

Elcil konuşmasının devamında şu ifadeleri kullandı:

“Daha önce verdiğimiz içerisinde çözüm önerilerinin yer aldığı mektup üzerinde konuştuk. Komisyonun vakit kaybetme olduğunu söyledik.

Başbakan, Bakanlar Kurulunda önerilerimizi görüşeceğini ve bize cevap vereceğini söyledi.

Eylemlerimizden vazgeçmedik. 11:00'de bir araya geleceğiz. Bugünkü toplantıyı ve hükümetin atacağı adımları değerlendireceğiz.

Kötü yönetimden dolayı iflas eden bir KKTC var. Yarattıkları enkazı topluma yıkmaya çalışıyorlar.

Talimat alarak uygulamaya dur denilmek gerekiyor. Biz buna karşıyız”

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Tatar: Resmi görüşmeler için egemen eşitliğimiz kabul edilmeli
Tatar: Resmi görüşmeler için egemen eşitliğimiz kabul edilmeli
Pilli: Tüm sağlık çalışanlarının Dünya Sağlık Günü'nü kutlarım
Pilli: Tüm sağlık çalışanlarının Dünya Sağlık Günü'nü kutlarım
Çalıştıkları yeri soydular!
Çalıştıkları yeri soydular!










    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Marmara Bölgesi 13. Sokak No:3

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim