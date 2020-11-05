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"UBP'DE İKİNCİ TUR YOK"
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Kritik toplantı sonrası Taçoy'dan açıklama

UBP Kurultay’ının 45 gün içerisinde gerçekleşeceğini aktaran UBP Milletvekili Hasan Taçoy, “İnşallah tek adaylı bir kurultay olacak…” dedi.

05 Kasım 2020 Perşembe 15:47
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Kritik toplantı sonrası Taçoy'dan açıklama

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Milletvekili Hasan Taçoy, UBP Kurultayı’nın ikinci turunun iptal olması ve Genel Başkan seçiminden Faiz Sucuoğlu ile birlikte çekilmesinin ardından açıklama yaptı.

Taçoy, sürecin daha durmadığını, devam ettiğini dile getirerek, “Böyle bir karar alırken parti üyelerini de karşınıza alırsınız” ifadelerini kullandı.

Taçoy, üyelerin soracağı soruların da yanıtlarının belli olduğunu aktardı.

“HERHANGİ BİR MÜDAHALE OLMADI”

"Müdahale" iddilarını da yanıtlayan Taçoy, böyle bir konunun doğru olmadığını, sadece dedikodu olduğunu vurgulayarak parti içerisindeki çekişmelerin artması sebebiyle bu yola başvurduklarını söyledi.

45 GÜN SONRA ADAY OLACAK MI?

UBP Milletvekili Taçoy, 45 gün içerisinde gerçekleştirilecek kurultaya aday olup olmayacağına ilişkin soru üzerine, “Süreci takip edeceğim, şimdilik böyle bir açıklama yapmam doğru olmaz” ifadelerini kullandı.

Taçoy, ikinci turun ardından hükümet kurulacak olsa dahi içerdeki çekişmenin fazla olacağını ve bu sebepten dolayı bu kararın alındığını ifade ederek “inşallah tek adaylı bir kurultay olacak” dedi.

KAYNAK: KIBRIS POSTASI

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