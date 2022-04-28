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Kritik toplantıda neler yaşandı?

28 Nisan 2022 Perşembe 17:26
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Kritik toplantıda neler yaşandı?

ÖZEL HABER

Turizm Bakanlığında buluşan hükumetin zirvesi toplantıyı tamamladı.

Başbakan Faiz Sucuoğlu toplantıdan ilk ayrılan kişi oldu.

Gündem Kıbrıs'a konuşan Başbakan Faiz Sucuoğlu toplantının içeriği ile ilgili fazla detay vermedi.

Sucuoğlu, "Sadece sohbet" dedi.

YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı ise "bir sıkıntı veya çatlak yok" dedi. Arıklı, dışardan gazel okumak çok kolay ülkedeki sorunları çözmek için hükumet kuruyoruz bu sorunların çözümü için konuştuk.

Dikensiz bir gül bahçesinde değiliz dedi. Arıklı bu toplantı bir kriz toplantısı değildi, bir yol haritası çizmek için toplandık ifadelerini kullandı.

Cumartesi gününden önce anlaştığımız protokolü imzalayacağız sonra güvenoylamasına katılacağız dedi.

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