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Kritik uyarı!

KKTC'de dünden itibaren ülkeyi etkisi altına alan Kuzey Afrika kaynaklı “çöl tozu bulutunun’ yarın akşam geç saatlere kadar etkisini sürdürmesi bekleniyor.

18 Nisan 2022 Pazartesi 13:41
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Kritik uyarı!

Meteoroloji Dairesi Müdürü Raif İlker Buran, dün akşam itibarıyla, Kuzey Afrika üzerinden taşınan toz zerreciklerinin ülkeyi etkisi altına alması nedeniyle bölgede hava kirliliği yaşandığını belirterek, bu akşam “en yoğun” toz taşınımı yaşanacağı uyarısında bulundu.

Buran, “Günler öncesinden toz uyarı yapmıştık ve beklediğimiz saatlerde toz geldi. Şu an bir toz kirliliği yaşanıyor. Ülkede dün akşam saatlerinden itibaren etkili olan toz bulutunun yarın akşam geç saatlere kadar etkisini sürdürmesi bekleniyor” dedi.

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