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Kriz Masası Oluşturuldu

Girne bölgesinde etkili olan olumsuz hava koşulları sonucunda 3 kişinin hafif yaralandığı bildirildi.

20 Kasım 2020 Cuma 16:35
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Kriz Masası Oluşturuldu

 Girne Kaymakamı Sinan Güneş,  rüzgar, yağış ve hortumun neden olduğu olumsuz hava koşullarından dolayı Girne  Sivil Savunma Müdürlüğünde kriz masası oluşturulduğunu kaydetti.

TAK muhabirinin sorularını yanıtlayan Girne Kaymakamı Sinan Güneş yağışla birlikte Sadrazamköy’den Çatalköy bölgesine kadar çeşitli noktalarda meydana gelen  hortumların bölgeye zarar verdiğini, ağaçların devrildiğini, elektriklerin kesildiğini belirterek, Geçitköy barajındaki jeneratörün  devreye sokulduğunu kaydetti.

Güneş, saat 16.00 itibarıyla yağmurun durduğunu, trafik akışının yeniden başladığını, zarar meydana gelen bölgelerde çalışmaların sürdüğünü belirtti.

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