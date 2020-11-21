Künye
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Evde ne var ne yoksa aldılar
Evde ne var ne yoksa...
Askeri yasak bölgeyi ihlal etti
Askeri yasak bölgeyi ihlal etti
Hırsız garsonun mahkemeye çıkarıldı
Hırsız garsonun mahkemeye çıkarıldı
Motor kazasında zanlı mahkemeye çıkarıldı
Motor kazasında zanlı mahkemeye çıkarıldı
Kardeşini vurmuştu
Kardeşini vurmuştu

Kriz Masası’na başkanlık eden Ayşegül Baybars: “Gerekli adımlar atılacak…”

İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars, Girne ilçesi Kriz Masası’na başkanlık ederek gerekli adımlar atılacağını söyledi.

21 Kasım 2020 Cumartesi 09:56
816 Okunma
Kriz Masası’na başkanlık eden Ayşegül Baybars: “Gerekli adımlar atılacak…”

İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars,  Girne İlçesinde etkili olan hortumlardan dolayı ciddi hasarların oluştuğu bölgeler ile bu bölgelerde yaşayan vatandaşların can ve güvenliğinin sağlanması amacıyla oluşturulan Kriz Masası toplantısına başkanlık etti.

Bakan Baybars, Sivil Savunma Teşkilat Başkanlığı Girne Bölge Müdürlüğü'nde gerçekleştirilen toplantıda Girne Kaymakamı Sinan Güneş, Girne Polis Müdürlüğü, Sahil Güvenlik Ekipleri ve Sivil Savunma Teşkilat Başkanlığı Girne Bölge Müdürlüğü ekipleriyle bir değerlendirme toplantısı gerçekleştirdi.

Bakan Baybars’ın, Girne de etkili olan hortumlardan zarar gören Ozanköy, Çatalköy Sanayi Bölgesi, Elexus Otel Bölgesi, Lapta Oteller Bölgesi ve Karşıyaka bölgelerinde alınacak acil tedbirler ve atılacak adımlar hususunda gerçekleştirilen istişare toplantısı sonrasında zarara uğrayan bölgeleri ziyaret etti.

Bakan Baybars, bölgede oluşan ciddi hasardan vatandaşlarımızın olumsuz etkilenmemesi için gereken adımları atmaya devam edeceklerini belirtti. Baybars, hortum sırasında Çatalköy Sanayi Bölgesi’nde düşerek yaralanan İsmail Höyük’e acil şifalar diledi.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Ersan Saner: “Son noktaya kadar uğraştık…”
Ersan Saner: “Son noktaya kadar uğraştık…”
Kumyalı kavşağı yakınlarında kaza: 1 ölü
Kumyalı kavşağı yakınlarında kaza: 1 ölü
Dursun Oğuz, afet bölgesinde incelemelerde bulundu
Dursun Oğuz, afet bölgesinde incelemelerde bulundu
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim