Kriz Masası’na başkanlık eden Ayşegül Baybars: “Gerekli adımlar atılacak…”

İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars, Girne İlçesinde etkili olan hortumlardan dolayı ciddi hasarların oluştuğu bölgeler ile bu bölgelerde yaşayan vatandaşların can ve güvenliğinin sağlanması amacıyla oluşturulan Kriz Masası toplantısına başkanlık etti.

Bakan Baybars, Sivil Savunma Teşkilat Başkanlığı Girne Bölge Müdürlüğü'nde gerçekleştirilen toplantıda Girne Kaymakamı Sinan Güneş, Girne Polis Müdürlüğü, Sahil Güvenlik Ekipleri ve Sivil Savunma Teşkilat Başkanlığı Girne Bölge Müdürlüğü ekipleriyle bir değerlendirme toplantısı gerçekleştirdi.

Bakan Baybars’ın, Girne de etkili olan hortumlardan zarar gören Ozanköy, Çatalköy Sanayi Bölgesi, Elexus Otel Bölgesi, Lapta Oteller Bölgesi ve Karşıyaka bölgelerinde alınacak acil tedbirler ve atılacak adımlar hususunda gerçekleştirilen istişare toplantısı sonrasında zarara uğrayan bölgeleri ziyaret etti.

Bakan Baybars, bölgede oluşan ciddi hasardan vatandaşlarımızın olumsuz etkilenmemesi için gereken adımları atmaya devam edeceklerini belirtti. Baybars, hortum sırasında Çatalköy Sanayi Bölgesi’nde düşerek yaralanan İsmail Höyük’e acil şifalar diledi.