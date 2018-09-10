Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
93222
ALTIN
247.530
DOLAR
6.4354
STERLİN
8.3328
EURO
7.4520
Depresyondan Korunmak İçin Düzenli Hareket Edin
Depresyondan Korunmak İçin Düzenli Hareket...
Bu Öneriler İle Yaşlanmayı Durdurun!
Bu Öneriler İle Yaşlanmayı Durdurun!
Google'dan akıllı saat bekleyenlere kötü haber
Google'dan akıllı saat bekleyenlere kötü...
Uzmanlar uyarıyor: "Sağlığınız için balık tüketin!"
Uzmanlar uyarıyor:
Ferrari 488 Pista Spider tanıtıldı
Ferrari 488 Pista Spider tanıtıldı

Kriz pazar yerini de vurdu!

Lefkoşa Otobüs Terminali’nde kurulan pazar yeri, eski kalabalık günlerini arıyor

10 Eylül 2018 Pazartesi 09:25
Kriz pazar yerini de vurdu!

HAVADİS-Devrim DEMİR

Lefkoşa’da Pazar günleri vatandaşın uğrak noktası olan pazar yeri,  dün yine en sessiz günündeydi.

Gazeteci Hasan Tahsin Caddesi üzerinde Pazar yeri nedeniyle her hafta yaşanan trafik yoğunluğundan da dün eser yoktu.

Yaşanan durgunluktan yakınan Pazar esnafı, birçok şeye zam gelirken maaşların yerinde saydığını, alım gücünün düştüğünü, bu durumun da esnafa direk olarak yansıdığını kaydetti.

Alım gücü düştü
Ülkenin içinde bulunduğu ekonomik çıkmaz, pazar yerini de etkilemiş durumda. Üst üste gelen zamların vatandaşın alım gücünü de düşürdüğünü belirten pazar esnafı, artık vatandaşın eskisi gibi gelip alışveriş yapmadığından yakındı.

Kaliteli değil ucuz ürüne rağbet var

Pazar esnafı, vatandaşların alacakları ürünlerin en ucuzunu bulmak için sürekli fiyat araştırması yaptıklarını belirterek; “Eskiden hemen gelip alıyorlardı, şimdi ise ürünlerin en ucuzunu bulmak için sürekli soruşturma yapıyorlar. İnsanlar kaliteli değil ucuz ürüne rağbet etmeye başladı” şeklinde konuştu.

banner22
Son Güncelleme: 10.09.2018 09:27
Anahtar Kelimeler:
KıbrısKKTCHaberLefkoşa Otobüs Terminali
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Avatar
nnn 2018-09-10 09:44:54

tarladan 3e alıp 13 satmaya kalkarsanız.... beter olun ne deim

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Avatar
Lefkoşalı 2018-09-10 09:52:49

Arkadaşlar Dün ben gittim. Domates 10 TL, Patates 7 TL, Soğan 6 TL, Verigo Üzüm 12 TL vs. Al alabilirsen. Yahu pazarmış. Marketlet daha ucuzdur yahu. Üstelik satılan mallar zibil.Kimse gitmesin almasın

Cevapla
Beğenmedim! (0)
İlgili Haberler
Kıbrıslı genç yönetmen sinema filmi için kolları sıvadı
Kıbrıslı genç yönetmen sinema filmi için kolları sıvadı
KTTB: "Biber gazı gibi karışıklık bastırma gazları yasaklanmalıdır"
KTTB: "Biber gazı gibi karışıklık bastırma gazları yasaklanmalıdır"
Ercan'da metrekarekeye 39 kg yağmur yağdı
Ercan'da metrekarekeye 39 kg yağmur yağdı

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim