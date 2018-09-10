Kriz pazar yerini de vurdu!

HAVADİS-Devrim DEMİR

Lefkoşa’da Pazar günleri vatandaşın uğrak noktası olan pazar yeri, dün yine en sessiz günündeydi.

Gazeteci Hasan Tahsin Caddesi üzerinde Pazar yeri nedeniyle her hafta yaşanan trafik yoğunluğundan da dün eser yoktu.

Yaşanan durgunluktan yakınan Pazar esnafı, birçok şeye zam gelirken maaşların yerinde saydığını, alım gücünün düştüğünü, bu durumun da esnafa direk olarak yansıdığını kaydetti.

Alım gücü düştü

Ülkenin içinde bulunduğu ekonomik çıkmaz, pazar yerini de etkilemiş durumda. Üst üste gelen zamların vatandaşın alım gücünü de düşürdüğünü belirten pazar esnafı, artık vatandaşın eskisi gibi gelip alışveriş yapmadığından yakındı.

Kaliteli değil ucuz ürüne rağbet var

Pazar esnafı, vatandaşların alacakları ürünlerin en ucuzunu bulmak için sürekli fiyat araştırması yaptıklarını belirterek; “Eskiden hemen gelip alıyorlardı, şimdi ise ürünlerin en ucuzunu bulmak için sürekli soruşturma yapıyorlar. İnsanlar kaliteli değil ucuz ürüne rağbet etmeye başladı” şeklinde konuştu.