Kriz pazar yerini de vurdu!

HAVADİS-Devrim DEMİR
Lefkoşa’da Pazar günleri vatandaşın uğrak noktası olan pazar yeri, dün yine en sessiz günündeydi.
Gazeteci Hasan Tahsin Caddesi üzerinde Pazar yeri nedeniyle her hafta yaşanan trafik yoğunluğundan da dün eser yoktu.
Yaşanan durgunluktan yakınan Pazar esnafı, birçok şeye zam gelirken maaşların yerinde saydığını, alım gücünün düştüğünü, bu durumun da esnafa direk olarak yansıdığını kaydetti.
Alım gücü düştü
Ülkenin içinde bulunduğu ekonomik çıkmaz, pazar yerini de etkilemiş durumda. Üst üste gelen zamların vatandaşın alım gücünü de düşürdüğünü belirten pazar esnafı, artık vatandaşın eskisi gibi gelip alışveriş yapmadığından yakındı.
Kaliteli değil ucuz ürüne rağbet var
Pazar esnafı, vatandaşların alacakları ürünlerin en ucuzunu bulmak için sürekli fiyat araştırması yaptıklarını belirterek; “Eskiden hemen gelip alıyorlardı, şimdi ise ürünlerin en ucuzunu bulmak için sürekli soruşturma yapıyorlar. İnsanlar kaliteli değil ucuz ürüne rağbet etmeye başladı” şeklinde konuştu.
tarladan 3e alıp 13 satmaya kalkarsanız.... beter olun ne deim
Arkadaşlar Dün ben gittim. Domates 10 TL, Patates 7 TL, Soğan 6 TL, Verigo Üzüm 12 TL vs. Al alabilirsen. Yahu pazarmış. Marketlet daha ucuzdur yahu. Üstelik satılan mallar zibil.Kimse gitmesin almasın