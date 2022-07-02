Krizi fırsata çevirmek ve işbirliğinin önemi

Ekonomik olarak çok kötü günlerden geçiyoruz.. Bu dönemlerde devleti yönetenlerin piyasayı rahatlatıcı tedbirler alması gerekir ancak görüyoruz ki bu tip tedbirler alınamıyor. Bizlere sadece düşük faizli kredi imkanları sunularak “borçlanın” deniyor.

Elbette bu borçların bir gün ödenmesi gerekiyor ve böylesi ekonomik bir durumda borç yükü altına girebilmek de ayrı bir cesaret.

O zaman bizlere; yani her bir işletmeye ve de her bir bireye “hayatta kalabilme” adına bir dizi tedbirler alma görevi düşüyor.

Bireyler hayat kalitelerinden feragat edecek, işletmeler de ya küçülecek ve varlığını koruyacak, ya da yeni bir takım adımlar ile krizleri fırsata çevirebilmeye çalışacak..

İşte bugünkü yazı konumuz da biraz bizimle yani 26 Ekim 2020 tarihinde hayat bulan www.seskibris.com ile ilgili. Sitemizin haberciliğe başlamasından kısa bir süre sonra da 14 Aralık 2020 tarihinde Ses Kıbrıs web tv yayınlarına başlamışız..

Pandeminin tam da içi olmasına rağmen 20 yıllık gazetecilik deneyimime güvenerek yola çıktım… Adım adım ilerledik..

Tek başıma çıktığım yolda 3 tam zamanlı ve 2 de yarı zamanlı yol arkadaşım ile 24 saat çalışan bir sistem kurmayı başardık.

Yavaş ama istikrarlı bir şekilde büyüdük, büyüyoruz ve büyüyeceğiz..

Temel habercilik ilkelerinden taviz vermeden, sırf daha çok takipçi edinelim diye abuk sabuk yayınlar yapmadan yolumuza devam edeceğiz..

Temel hedefimiz hızlı ve doğru habercilik.. Takipçilerimiz bunu zaten biliyor ve görüyor..

Yine bizleri takip edenlerin dikkatinden kaçmamıştır, zira bana ulaşanlar hep sordu ve sormaya devam ettiği için böylesi bir yazıyı da kaleme alma ihtiyacı doğdu..

İnternet mecrasında çığır açan ve şu an en çok takip edilip, gündem belirlemeyi başaran www.gundemkibris.com ile bir işbirliğine başladık.

Krizi fırsata çevirme adına bir süredir deneme yayınları ile başlattığımız bu işbirliğini daha da ileri taşıyacak adımlar atıyoruz…

Ortak yayınlar ile siyasetin nabzını tutmaya, ülke genelinde yaşanan ne varsa canlı yayınlarla aktarmaya, anlık haberlerin koordineli bir haber merkezi yönetimi ile okuyucuya-izleyiciye-takipçiye ulaşmasına özen gösteriyoruz.

Gündemin yönetimdeki arkadaşların gücü ile perde gerisindeki genç ve dinamik ekibine, Ses’in habercilik tecrübesini entegre edince ortaya harika işler çıkmaya başladı..

Elbette bu süreç vites artırarak devam edecek..

Bu kurumsal işbirliği içerisinde ben de Gündem ve Ses’in ortak yayınlarında gündemi yorumlamaya, özel yayınlar yapmaya devam edeceğim..

Ayrıca yaz döneminde hafta arası her gün en çok izlenen Tv kanalı olan BRT ekranlarında sevgili Levent Kutay ile birlikte götürdüğümüz Burası Önemli programında da izleyicilerimiz ile buluşacağız.

Her şeyi devletten beklemeden kendi imkanlarımızı da zorlayarak bu zorlu dönemi fırsata çevirip işimizi yani “sadece gazetecilik” yapmaya devam edeceğiz..

Büyüyen ekip, gelişmiş teknik teçhizat ve gazetecilik deneyimlerinin harmanlanmasıyla çok daha güçlü bir dönem bizleri bekliyor..

Siz değerli izleyici, okuyucu ve takipçilerimize de bizlere verdiğiniz destekten dolayı teşekkür ederim..