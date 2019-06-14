KŞK açıkladı: 30 şüpheli gömü yeri kazılacak!

Kıbrıs’taki Kayıp Şahıslar Komitesi (KŞK), Kuzey Kıbrıs’ta askeri bölgede bulunan 30 şüpheli gömü yerine giriş ve kazı izni verildiğini açıkladı.

KŞK tarafından yapılan yazılı açıklamada, bu konuda bugün resmi olarak bilgilendirildikleri belirtildi.

Bu kararda hiç bir zaman kısıtlaması yer almadığı ifade edilen açıklamada, kazı planlamasının da KŞK tarafından yapılacağı kaydedildi.

Açıklamada, KŞK üyelerinin sürdürülen insani çalışmanın hızlanmasını sağlayacak bu karardan memnuniyet duyduğu ve bu kararı selamladığı da belirtildi.