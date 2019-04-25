KSP, AP Adayları Birinci ve Halit İçin Destek İstedi

Kıbrıs Sosyalist Partisi (KSP); Güney Kıbrıs’ta 26 Mayıs’ta gerçekleştirilecek Avrupa Parlamentosu seçimleri için partiden aday olan Mehmet Birinci ve Kazım Halit için destek istedi.

KSP’den yapılan “AB Parlamentosu’na neden gitmek istiyoruz” başlıklı yazılı açıklamada, insanlığın üretim teknolojisinde yepyeni ve üstün bir aşamaya ulaştığını ancak en geniş demokrasiyi elde etmek için fırsat olan bu teknolojinin emperyalistlerin elinde katliamlara, yoksulluğa, açlığa ve savaşlara neden olduğu ifade edildi.

ABD, Britanya ve AB ülkelerindeki işçilerin, “mikroçiplerin yönetimini ele geçirerek barbarları alaşağı etmeleri gerektiği” belirtilen açıklamada, “Böylelikle proletaryanın tüm dünyaya bolluk ve özgürlük getirebilmesinin yolu açılacağı gibi Kıbrıs’a da elini uzatabilmesi mümkün olacaktır” denildi.

Açıklamada, “AB’de, ABD’de ve İngiltere’de rejim değişikliği için mikroçipleri kullanacak olan isçilerin iktidarı gereklidir. İşte biz bu olguyu AB ve dünya isçilerine anlatmakta kolaylık elde etmek için AB Parlamentosu’na gitmek istiyoruz” denildi.