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KSP, Birinci ve Halit için halktan destek talep etti

03 Mayıs 2019 Cuma 15:58
KSP, Birinci ve Halit için halktan destek talep etti
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ıbrıs Sosyalist Partisi (KSP), Güney Kıbrıs’ta gerçekleştirilecek Avrupa Birliği Parlamentosu seçimlerine aday gösterme gerekçelerini açıkladı.

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“Kıbrıs Sosyalist Partisi (KSP) adayları olarak, Avrupa Birliği Parlamento üyeliğine aday olurken, Avrupa Birliğinin Avrupalı emperyalist tekellerin bir birliği olduğunu biliyoruz” denilen açıklamada, aday olunurken  Avrupa işçi sınıfının ve emekçi halkalarının anti-emperyalist, anti-faşist birleşik cephesinin kurulmasına katkı koymak amacında olunduğu belirtildi.

Açıklamada, “Kıbrıs işçi sınıfının önderliğinde anti-faşist, anti-emperyalist birleşik halk cephesinin kurulmasına katkı koymak amacındayız” denilerek,   Avrupa ülkelerinin işçi ve emekçi halkları ile enternasyonal dayanışma ve iş birliği sayesinde bu amaca ulaşmanın daha kolay olacağı ifade edildi.

KSP,  bu siyasi hedeflere ulaşmak için adayları Mehmet Birinci ve Kazım Halit için halktan destek talep etti.

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KSPBirinciHalitHaberKıbrıs
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