KSP BM Gözetiminde Çözüm Bulunmasının Mümkün Olmadığını Savundu

Kıbrıs Sosyalist Partisi (KSP), Birleşmiş Milletler gözetiminde devam eden müzakere sürecinde Kıbrıs sorununa çözüm bulunmasının mümkün olmadığını savundu ve “Birleşmiş Milletler ile Kıbrıs Türk ve Kıbrıs Rum liderlerin, emperyalist güçlerin işbirlikçileri olduklarını” iddia etti.

KSP’den yapılan açıklamada, BM ve “emperyalist güçlere” atıfta bulunularak, “adayı taksim etme ve doğal gaz rezervlerini yağmalayabilme uğruna başımıza yeni çoraplar örme hazırlıkları içindedirler” iddiasında bulunuldu.

Açıklamada, “Kıbrıs sorununun çözümünü kendi elimize almak zorundayız. BM'ye ve Kıbrıs’la ilgili tüm emperyalist güçlere kendi çözümümüzü dayatmalıyız. Bunu yapabilmek için yaşadığımız topraklarda söz sahibi biz olmalıyız. Emperyalist güçlerin işbirlikçilerini toplum liderliklerine seçtiğimiz sürece iradenin bize geçmesi mümkün değildir” ifadelerine yer verildi.