KSP'den Afrika ve Derya'ya destek!

Kıbrıs Sosyalist Partisi (KSP), Afrika gazetesi ve CTP Milletvekili Doğuş Derya’ya yapılan saldırıları kınadığını açıkladı.

KSP’den yapılan açıklamada, savaşın insanlık düşmanı bir suç olduğu belirtilerek, Afrika gazetesinin tavrında haklı olduğu görüşü ifade edildi.

Açıklamada, “Bu savaşa karşı tavır aldılar diye Afrika gazetesini ve Doğuş Derya’yı hedef gösterip Kıbrıs’ın kuzeyinde kin ve nefret kültürü besleyenlerin gerçek niyeti Afrika’yı ve Doğuş Derya’yı susturmaktan çok daha ötededir” denildi.