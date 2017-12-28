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KSP, halka seçimlerde ülke gerçeklerine göre karar verme çağrısında bulundu

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28 Aralık 2017 Perşembe 15:18
KSP, halka seçimlerde ülke gerçeklerine göre karar verme çağrısında bulundu
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Kıbrıs Sosyalist Partisi, halka, 7 Ocak seçimlerinde ülke gerçeklerine göre karar vermesi çağrısında bulundu. 

KSP’den yapılan açıklamada, siyasi partilerin 7 Ocak 2018 seçimleri için açıkladıkları manifestoların “ülkedeki somut koşulları hiçe sayarak halka olmayacak vaatler içerdiği” savunuldu. 

Kıbrıs sorununun gündemde olmamasının da eleştirildiği açıklamada, Kuzey Kıbrıs’ın siyasi yapısını değiştireceklerini iddia eden partilerin, nasıl bir siyasi değişim gerçekleştirecekleri konusunda hiçbir şey söylemedikleri iddia edildi. 

Ekonomiye ilişkin verilen sözlerin de eleştirildiği açıklamada, halka bağımsız aday Osman Zoba’yı destekleme çağrısı yapıldı. 

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