KSP halka Zorba’ya destek verme çağrısında bulundu

Kıbrıs Sosyalist Partisi (KSP), Osman Zorba’nın, ülkenin bağımsızlığını, halkının egemenliğini savunan tek milletvekili adayı olduğunu savundu ve halka Zorba’yı destekleme çağrısında bulundu.



KSP tarafından yapılan yazılı açıklamada, “ülkenin TC tarafından yönetildiği” ileri sürüldü ve hiç bir adayın seçim kampanyası süresince bundan tek bir kelimeyle dahi söz etmediğini belirtti.



"Osman Zorba’nın, bu seçime giriş nedenlerinin başında, bu ülkenin özgür, bağımsız bir ülke olmadığını, Anglo Amerikan Emperyalizminin boyunduruğu ve Türkiye Cumhuriyeti’nin işgali altında, sömürgeleştirilme yolunda bir ülke olduğunu haykırmak, halka sunulan demokrasinin, aslında demokrasi olmadığını anlatmak vardı” denilen açıklamada, Zorba’nın olanaklar elverdiğince bunu yapmaya çalıştığı ve yaptığı ifade edildi.



Açıklamada, KSP’nin Osman Zorba’nın tek başına yürüttüğü bu mücadeleyi saygı ve takdirle karşıladığı ve Zorba’nın yanında oldukları da kaydedildi.