Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
116638
ALTIN
158.489
DOLAR
3.7341
STERLİN
5.0654
EURO
4.4957
100 çocuğa karşı 3 futbolcu!
100 çocuğa karşı 3 futbolcu!
Yılda 2361 kadını yakalıyor
Yılda 2361 kadını yakalıyor
Gribe karşı doğal kalkan: Ev turşusu, yoğurdu ve şalgam
Bu sene grip çok bulaşıcı!
Bu sene grip çok bulaşıcı!
Akıllı ekranlar, her 2 kişiden 1’ini miyop yapacak
Akıllı ekranlar, her 2 kişiden...
banner34

KSP halka Zorba’ya destek verme çağrısında bulundu

banner35

KSP, Osman Zorba’nın, ülkenin bağımsızlığını, halkının egemenliğini savunan tek milletvekili adayı olduğunu savundu ve halka Zorba’yı destekleme çağrısında bulundu.

06 Ocak 2018 Cumartesi 13:01
KSP halka Zorba’ya destek verme çağrısında bulundu
banner10

Kıbrıs Sosyalist Partisi (KSP), Osman Zorba’nın, ülkenin bağımsızlığını, halkının egemenliğini savunan tek milletvekili adayı olduğunu savundu ve halka Zorba’yı destekleme çağrısında bulundu.

KSP tarafından yapılan yazılı açıklamada, “ülkenin TC tarafından yönetildiği” ileri sürüldü ve hiç bir adayın  seçim kampanyası süresince bundan tek bir kelimeyle dahi söz etmediğini belirtti.

"Osman Zorba’nın, bu seçime giriş nedenlerinin başında, bu ülkenin özgür, bağımsız bir ülke olmadığını, Anglo Amerikan Emperyalizminin boyunduruğu ve Türkiye Cumhuriyeti’nin işgali altında, sömürgeleştirilme yolunda bir ülke olduğunu haykırmak, halka sunulan demokrasinin, aslında demokrasi olmadığını anlatmak vardı” denilen açıklamada, Zorba’nın olanaklar elverdiğince bunu yapmaya çalıştığı ve yaptığı ifade edildi.

Açıklamada, KSP’nin Osman Zorba’nın tek başına yürüttüğü bu mücadeleyi saygı ve takdirle karşıladığı ve Zorba’nın yanında oldukları da kaydedildi.

banner22
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İzcan: “Sandığa gitmeyip suskun kalmak rejime en büyük destek”
İzcan: “Sandığa gitmeyip suskun kalmak rejime en büyük destek”
Rum Turizm Örgütü, ofislerini kapattı
Rum Turizm Örgütü, ofislerini kapattı
Çakıcı: "Tarımda zenginlik sınırı konulacak"
Çakıcı: "Tarımda zenginlik sınırı konulacak"

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim