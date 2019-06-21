Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Uzun saatler çalışanlar dikkat!
Uzun saatler çalışanlar dikkat!
Whatsapp'tan yeni bir özellik daha! Büyük bir sorunu çözecek
Whatsapp'tan yeni bir özellik daha!...
Dünyanın en büyük uçağı satışa çıkarıldı! İşte fiyatı
Dünyanın en büyük uçağı satışa...
Stranger Things şimdi de oyun olarak karşımıza çıkıyor
Stranger Things oyun olarak karşımıza...
PUBG Mobile için yepyeni güncelleme: Ölüm maçı geliyor
PUBG Mobile için yepyeni güncelleme

KSP: “Kıbrıs Sorununda Çözümsüzlük Kalıcılaştırılıyor”

 Kıbrıs Sosyalist Partisi (KSP), Kıbrıs sorununda çözümsüzlüğün kalıcılaştırıldığını savundu.

21 Haziran 2019 Cuma 10:44
KSP: “Kıbrıs Sorununda Çözümsüzlük Kalıcılaştırılıyor”

KSP Merkez Komitesi’nden yapılan yazılı açıklamada, Doğu Akdeniz’de, doğal gaz ve petrol zenginliklerinin keşfedilmesiyle Ada üzerinde emperyalist büyük güçlerin çıkar dalaşmalarının giderek daha da keskinleştiği ileri sürüldü.

Kıbrıs’ın her iki yarısındaki “toplum liderlerinin” ve politikacıların halkı icazetli politikalarıyla aldatmaya devam ettiği savunulan açıklamada, “Kuzeyde gerici, burjuva-emperyalist Türkiye olmadan ayakta duramayan bir ekonomik, siyasi ve askeri yapı; Güneyde de AB ne derse yapmaya hazırlanan bir yapı bulunduğu” iddia edildi.

KSP açıklamasında, son dönemde ortaya çıkan önerilerin gerek Kuzeyde gerekse Güneyde halkı birleştirmesinin imkânsız olduğu ve halkı bölme önerileri olduğu iddia edilerek, son 50 yılın bunu açıkça ortaya koyduğu kaydedildi.

Açıklamada, “Son on yılda bu siyasi tespitimiz defalarca ispatlandı. Bu da bize şunu ilan etme hakkı verir: Tüm bu burjuva emperyalist siyasetlerin tartışmasız tek alternatifi Anti-Emperyalist Birleşik Cephe Hükümeti siyasetidir” ifadelerine yer verildi.

banner22
Anahtar Kelimeler:
KSPKıbrıs
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Basın-Sen: Kıbrıs Türk Halkı Kıbrıs Sorunun Çözümüne Odaklanmalı
Basın-Sen: Kıbrıs Türk Halkı Kıbrıs Sorunun Çözümüne Odaklanmalı
KTAMS: "Sayın Akıncı’nın Devre Dışı Bırakılması Kıbrıs Türk Halkının İradesine Büyük Saygısızlık”
KTAMS: "Sayın Akıncı’nın Devre Dışı Bırakılması Kıbrıs Türk Halkının İradesine Büyük Saygısızlık”
Yavuz Akdeniz’e açıldı
Yavuz Akdeniz’e açıldı

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim