KSP: “RECEP TAYYİP ERDOĞAN'I KINIYORUZ”

KSP’den yapılan yazılı açıklamada, “Evet, Kuzey Kıbrıs Fransa değildir. Ama Kuzey Kıbrıs’ın Türkiye toprağı da olmadığını hatırlatırız” denilerek, Kıbrıs Türk halkının tehditlere boyun eğmeyeceği ifade edildi.

Açıklamada, “Kıbrıs Türk halkı dünya üzerindeki en laik İslam toplumudur. Kıbrıs Türk halkı sünni islam gericiliğine ve siyasal İslamin karanlık inançlarına boyun eğmeyecektir” İfadeleri kullanıldı.

Erdoğan’ın Kıbrıs Türk halkına karşı giriştiğini savunduğu “siyasal, ideolojik ve kültürel baskıları” şiddetle kınadığını belirten KSP, "baskılarına boyun eğmeyeceğiz” dedi.

