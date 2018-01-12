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KSP seçim sonuçlarını değerlendirdi

KSP 7 Ocak seçimleriyle toplumun tam olarak asimile edilmesi için “start verildiğini” savundu.

12 Ocak 2018 Cuma 13:43
KSP seçim sonuçlarını değerlendirdi
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Kıbrıs Sosyalist Partisi (KSP) 7 Ocak seçimleriyle toplumun tam olarak asimile edilmesi için “start verildiğini” savundu.

Seçim sonuçlarını değerlendiren KSP Merkez Komitesi, konuyla ilgili açıklamasında, sandıktan kriz çıktığını ve bu krizin Ankara tarafından kurgulandığı ileri sürdü.

Değerlendirmede, yapılan yasa değişikliğiyle Meclis’ten geçirilen “anti-demokratik seçim yasasının, Kuzey Kıbrıs’ın tek bir il gibi işlem görmesi talebiyle Ankara’dan geldiği” savunuldu.

Açıklamada, partilerin seçim biter bitmez henüz sonuçlar kesinleşmeden birbiri ardına UBP ile koalisyon yapmayacaklarını ilan etmelerinin, kurgulanmış bir kriz yaratılmaya çalışıldığına ilişkin kuşkuları güçlendirdiği iddia edildi.

7 Ocak seçimlerinde sol partilerin de  “perişan” olduğu ileri sürülen değerlendirmede, solun halktan beklediği  ilgiyi görmediği savunuldu. 
 

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