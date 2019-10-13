KSP: “Tüm yabancı güçler Suriye'den derhal çekilmelidir ...

KSP yazılı açıklamasında, “mazlum Suriye halkına karşı yeni bir saldırıya girişildiği” iddia edilerek, Suriye’deki saldırılar kınandı.

Açıklamada, 2011 yılından beri Suriye’de “kaos yaratmak ve ülke yönetimini kontrolleri altına almak” için ABD önderliğindeki batılı güçlerin başvurmadıkları vahşetin kalmadığını savunan KSP, “Teröre destek verdiler ve 8 yıldan bu yana Suriye’yi kana buladılar. Suriye halkının binlercesini katlettiler, milyonlarcasını göç etmek zorunda bıraktılar” ifadelerini kullandı.

Açıklamada, “Bu savaş işçi sınıfı ve emekçi halkların savaşı değildir. Bu savaş bölge halklarının ortak geleceğini mahvetmeye yönelik bir savaştır.”iddiası yer aldı.