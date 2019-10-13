Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Satürn en çok uydusu olan gezegen oldu
En çok uydusu olan gezegen
Dışarıdaki yemekte zararlı kimyasal tehlikesi
Dışarıdaki yemekte zararlı kimyasal tehlikesi
"Grip aşısının ihmali sepsise yol açabilir"
"Grip aşısının ihmali sepsise yol...
Vücudu arındırmak için bu tarifler birebir
Vücudu arındırmak için bu tarifler...
Bu basit problem ciddi sağlık sorunlarına dönüşebiliyor
Bu basit problem ciddi sağlık...

KSP: “Tüm yabancı güçler Suriye'den derhal çekilmelidir ...

Kıbrıs Sosyalist Partisi (KSP), tüm yabancı güçlerin  Suriye’den derhal çekilmesi gerektiğini savundu.

13 Ekim 2019 Pazar 11:36
KSP: “Tüm yabancı güçler Suriye'den derhal çekilmelidir ...

KSP yazılı açıklamasında, “mazlum Suriye halkına karşı yeni bir saldırıya girişildiği” iddia edilerek, Suriye’deki saldırılar  kınandı.

Açıklamada, 2011 yılından beri Suriye’de “kaos yaratmak ve ülke yönetimini kontrolleri altına almak” için ABD önderliğindeki batılı güçlerin başvurmadıkları vahşetin kalmadığını savunan KSP, “Teröre destek verdiler ve 8 yıldan bu yana Suriye’yi kana buladılar. Suriye halkının binlercesini katlettiler, milyonlarcasını göç etmek zorunda bıraktılar” ifadelerini kullandı.

Açıklamada, “Bu savaş işçi sınıfı ve emekçi halkların savaşı değildir. Bu savaş bölge halklarının ortak geleceğini mahvetmeye yönelik bir savaştır.”iddiası yer aldı.

banner22
Anahtar Kelimeler:
KSP
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Siber ‘‘Aynı Masada Yarım Asır: Tutanaklar Ve Tanıklık” Kitabını Tanıtacak
Siber ‘‘Aynı Masada Yarım Asır: Tutanaklar Ve Tanıklık” Kitabını Tanıtacak
Ülke genelinde asayiş ve trafik denetimleri yapıldı
Ülke genelinde asayiş ve trafik denetimleri yapıldı
Trafik Kazalarını Önleme Derneği’nden Meclis’e Çağrı
Trafik Kazalarını Önleme Derneği’nden Meclis’e Çağrı

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim