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K.T. Tütün Endüstrisi ile Gıda-Sen arasında toplu iş sözleşmesi yenilendi

Kıbrıs Türk Tütün Endüstrisi Şirketi ve şirket çalışanlarının bağlı bulunduğu sendika olan Gıda-Sen arasında, 2019 yılı için toplu iş sözleşmesi imzalandı.

01 Şubat 2019 Cuma 15:13
K.T. Tütün Endüstrisi ile Gıda-Sen arasında toplu iş sözleşmesi yenilendi

TÜRK-SEN Başkanı Aslan Bıçaklı yaptığı yazılı açıklamaya göre, Kıbrıs Türk Tütün Endüstrisi’ni temsilen Genel Müdür Selahaddin Bayırkan ile Türk-Sen Başkanı Arslan Bıçaklı ve Gıda-Sen Başkanı Metin Akoğlu ile sendika temsilcileri toplantı gerçekleştirdi.

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Türk-Sen Başkanı Arslan Bıçaklı, geçmiş dönemlerde kapanacak gözüyle bakılan Kıbrıs Türk Tütün Endüstrisi’nin, 2013 yılında güçlü bir yönetim anlayışı ile yola çıkarak yapmış olduğu yeni yatırımlarıyla hem iç, hem dış görünüşünü yenileyerek dünya standartlarına uygun modern bir fabrika haline geldiğini kaydetti.  

Ülkede Kıbrıs Türk tütününün bir lokomotif haline dönüştüğünü dile getiren Bıçaklı, “Çalışanlarına vermiş olduğu değer ise yadsınamaz derece önemlidir. Böyle modern bir fabrikada çalışanlarımız hem mutlu bir şekilde üretim yapmakta hem de kendilerine verilen bu değerle şirketlerine sahip çıkmaktadırlar. Sendika olarak KTTE Yönetimi’ne ve Genel Müdürü’ne üyelerimiz adına teşekkür ederiz. Yeni dönemi kapsayan ve taraflar arasında imzalanan bu Toplu İş Sözleşmesi’nde eski haklar korunarak  ücret ve sosyal menfaatlere günün koşullarına göre yeniden düzenlenerek yeterli oranda artış verilmiş ve 1 Ocak 2019 tarihinden itibaren uygulamaya konmuştur” ifadelerini kullandı.

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K.T. Tütün EndüstrisiGıda-SenToplu Iş SözleşmesiHaberGündemKıbrıs
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