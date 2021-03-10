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KTAMS: 4 kişilik bir ailenin açlık sınırı 3 bin 906 TL

Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası çalışmasına göre, 4 kişilik bir ailenin 28 Şubat 2021 tarihi itibariyle açlık sınırı 3.906 TL.

10 Mart 2021 Çarşamba 15:17
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KTAMS: 4 kişilik bir ailenin açlık sınırı 3 bin 906 TL

Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası çalışmasına göre, 4 kişilik bir ailenin 28 Şubat 2021 tarihi itibariyle açlık sınırı 3.906 TL.

KTAMS, Yataklı Tedavi Kurumları Dairesi’nden 4 kişilik bir ailenin sağlıklı bir biçimde beslenmesi için gerekli olan beslenme kalıbı ve bu kalıptaki maddelerin İstatistik Kurumu’nca açıklanan fiyatlarının ortalamaları alınarak rapor hazırladı.

4 kişilik bir aile için 28 Şubat 2021 tarihi itibariyle açlık sınırının 3.906 TL olarak hesaplandığını raporlayan KTAMS’ın açıklaması şöyle:

“Sendikamızın yapmış olduğu çalışmaya göre sağlıklı beslenmek için yetişkin bir kadının yapması gereken zorunlu gıda harcama tutarı günlük 33,13 TL, aylık 993,90 TL, yetişkin bir erkek için günlük 34,72 TL, aylık 1.041,60 TL, 15-19 yaş çocuk için günlük 37,29 TL, aylık 1.118,70 TL ve 4-6 yaş çocuk için günlük 25,06 TL, aylık 751,80 TL’dir.

28 Şubat 2021…

Zorunlu Gıda Harcamaları Günlük Aylık
Yetişkin Kadın 33,13 993,90
Yetişkin Erkek 34,72 1.041,60
15-19 Yaş Çocuk 37,29 1.118,70
4-6 Yaş Çocuk 25,06 751.80
Toplam 130,20 3.906,00

Açlık sınırı 3 bin 906,00 TL…

Dört kişilik bir ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapması gereken aylık gıda harcaması tutarı (Açlık Sınırı) 3 bin 906 TL’dir.

Dört kişilik bir ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapması gereken aylık gıda harcaması tutarı (Açlık Sınırı) 3 bin 906 TL’dir.

Ayni tarih itibari ile yürürlükte olan net asgari ücret 3 bin 828,00 TL’dir.  

1 Şubat 2020 itibarı ile geçerli olan ve 22/1975 sayılı Asgari Ücretler Yasası’ndaki tanımı ile ‘işçilere normal bir çalışma günü karşılığı olarak ödenen ve işçi ile eşinin ve bir veya iki çocuğunun yeterli beslenme, sağlıklı konut, giyim, aydınlatma ve ısıtma, ulaşım, çağdaş düzeyde sağlık servisi, eğitim kültür, dinlenme, eğlence ve benzeri temel gereksinmelerini geçerli fiyatlar üzerinden karşılamaya yetecek miktarda olmak üzere Asgari Ücret Saptama Komisyonu tarafından belirlenen 3 bin 828,00 TL’lik net asgari ücretin de açlık sınırının altında olduğunu göstermektedir.

Pandeminin etkileri…

Özellikle pandemiye bağlı olarak yaşanan gelir kayıplarından dolayı, tüketim alışkanlıklarında büyük değişiklik yaşandığını kaydeden KTAMS Başkanı Güven Bengihan,  dar ve sabit gelirli kesimlerin bütçelerinin çoğunun temel ihtiyaçlara harcandığı bu dönemde 2015 yılından kalma tüketim kalıplarına göre hesaplama yapılmasının kabul edilemez olduğunu kaydetti.

Bengihan, ayni para biriminin kullanıldığı Türkiye’de Şubat ayı hayat pahalılığı %0.91 hesaplanırken bizde % -0.02 hesaplanmasının hiçbir mantıklı açıklamasının olmadığını söyledi.

KTAMS Başkanı Güven Bengihan, çalışanların, dar ve sabit gelirli kesimlerin alım gücünün korunması, hayat pahalılığı altında ezilmemesi için İstatistik Kurumunun Hayat Pahalılığı hesaplamasında kullandığı Tüketici Fiyatları Endeksi’nin acilen güncellenmesi gerektiğine vurgu yaptı.

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