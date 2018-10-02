Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
97907
ALTIN
231.215
DOLAR
6.0346
STERLİN
7.7898
EURO
6.9370
iPhone XS'lerde şimdi de şarj hatası çıktı!
iPhone XS'lerde şarj hatası!
‘Akıllı telefon akıllıca değil’
‘Akıllı telefon akıllıca değil’
2019'da Dünya'ya düşecek!
2019'da Dünya'ya düşecek!
Bu 5 Besin Kalbi Genç Tutuyor
Bu 5 Besin Kalbi Genç...
Cinsel Sağlık için Dikkat Edilmesi Gereken 5 Hijyen Konusu
Cinsel Sağlık için Dikkat Edilmesi...

KTAMS 9 Ekim’de tam gün greve gidiyor

KTAMS, çalışanın alım gücünü korumak adına Hayat Pahalılığı'nın kriz süresince maaşlara her ay yansıtılmasını öngören yasa önerilerini Meclise sunmak için 9 Ekim’de tam gün greve gidiyor

02 Ekim 2018 Salı 11:52
KTAMS 9 Ekim’de tam gün greve gidiyor

KTAMS’ın grev ve eylem kararına göre, Salı günü saat 09:00’da tüm üyeler KTAMS Lokalinde toplanacak ve saat 10:00’da Meclise yürüyüşe geçecek.

Meclis önünde basın açıklaması okunarak KTAMS’ın taleplerini içeren yasa önerisi, Hükümet ve Ana Muhalefet temsilcilerine verilecek.

KTAMS Başkanı Güven Bengihan yazılı açıklamasında, Kuzey Kıbrıs’ta Türk Lirası kullanımına mahkum bırakılma ve Türk Lirası’nın döviz karşısında aşırı değer kaybetmesi sonrası yüksek enflasyon oluştuğunu ve ücretli çalışan kesimin alım gücünü yarı yarıya kaybettiğini ifade etti.

Enflasyon karşısında alım gücünün yitirilmesine karşın üst üste yapılan zamlar ile gerek asgari ücretlinin gerekse kamu çalışanının belinin daha da büküldüğünü, net Asgari Ücret’in 2 Bin 279 TL olduğu ülkede açlık sınırının 2 Bin 625 TL’ye ulaştığını kaydeden Bengihan, tüm bunlar yaşanırken hükümetin alım gücünü korumaya yönelik hiçbir adım atmamasının ise ücretli çalışanları her geçen gün daha da mağdur ettiğini belirtti.

Bengihan yazılı açıklamasında şunları kaydetti:

“Bu çerçevede sendikamız KTAMS, ücretli çalışanların zamlar karşısında alım gücünü korumak adına gerek 22/1975 sayılı Asgari Ücret Yasası gerekse Sosyal Yardım, Engelli Maaşı alanlar ile kamu çalışanlarını ilgilendiren yasalarda, hayat pahalılığı oranının kriz süresince her ay sonu maaşlara yansıtılmasını öngören yasa önerilerini Meclise sunmak adına, örgütlü olduğu tüm iş yerlerinde 9 Ekim 2018 Salı günü tam gün grev yapma kararı almıştır.”

Bengihan, açıklamasının sonunda, tüm kamu emekçilerini ve halkı, Salı günkü grev ve yürüyüşe davet etti.

banner22
Anahtar Kelimeler:
KTAMSHayat PahalılığıEkonomik KrizGrevEylemGündemKıbrıs
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Özyiğit: Eğitim sisteminde köklü değişiklik çalışmaları sürüyor
Özyiğit: Eğitim sisteminde köklü değişiklik çalışmaları sürüyor
“1. Baf Günü” Cumartesi Büyük Han’da...
“1. Baf Günü” Cumartesi Büyük Han’da...
Girne – Lefkoşa yolunda işler durdu
Girne – Lefkoşa yolunda işler durdu

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim