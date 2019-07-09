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KTAMS: "Akıncı’ya yapılan saygısızlık Türk toplumunun iradesine yapılmıştır"

09 Temmuz 2019 Salı 12:56
KTAMS: "Akıncı’ya yapılan saygısızlık Türk toplumunun iradesine yapılmıştır"

KTAMS, Türkiye–KKTC Ticaret Odası Formu I. Ekonomi Konferansı’nda Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’ya protokol konuşmalarında yer verilmemesi ve TC Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay tarafından ziyaret edilmemesinin sadece Akıncı’nın şahsına değil Kıbrıs Türk toplumunun iradesine yapılmış büyük bir saygısızlık olduğunu belirtti.
KTAMS Başkanı Güven Bengihan yaptığı yazılı açıklamada, Kıbrıs Türk toplumunun iradesine karşı “yerli işbirlikçiler de kullanılarak yapılan saygısızlıkların ve saldırıların tahammül sınırlarını zorlayan bir hal aldığını” savundu.
“Kıbrıs Türk toplumunun en üst temsil makamı olan cumhurbaşkanlığı makamını, dolayısıyla halkın iradesini yok saymaya çalışanlar hafızalarını birazcık yoklasalar  Kıbrıs Türk toplumunun buna geçmişte nasıl  karşılık verdiğini hatırlayacaklar” diyen Bengihan, Kıbrıs Türk halkının demokrasiyi özümsemiş, özgürlüklere, insan haklarına saygılı bir toplum olduğunu, aynı zamanda kendi iradesine karşı yapılacak her türlü saldırı karşısında dimdik durabilecek kadar da cesur olduğunu vurguladı.

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Son Güncelleme: 09.07.2019 13:00
Anahtar Kelimeler:
KıbrısHaberSAYGISIZLIKOktayİRADEAkıncı
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