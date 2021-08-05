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KTAMS: “Asgari ücret, açlık sınırının altında”

31 Temmuz 2021 tarihi itibariyle, 4 kişilik bir ailenin açlık sınırını hesaplayan KTAMS, 4 bin 193 TL rakamına ulaştı. Sendika Başkanı Bengihan, asgari ücretin açlık sınırının altına olduğuna dikkat çekerek, bu hafta içerisinde toplanacağı açıklanan ancak bir türlü toplanamayan Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nu acilen toplanmaya davet etti.

05 Ağustos 2021 Perşembe 11:01
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KTAMS: “Asgari ücret, açlık sınırının altında”

KTAMS'tan yapılan açıklama şöyle:

KKTC Sağlık Bakanlığına bağlı Yataklı Tedavi Kurumları Dairesi’nden almış olduğumuz 4 kişilik bir ailenin sağlıklı bir biçimde beslenmesi için gerekli olan beslenme kalıbı ve bu kalıptaki maddelerin İstatistik Kurumu’nca açıklanan fiyatlarının ortalamaları alınarak hazırladığımız rapora göre, 4 kişilik bir aile için 31 Temmuz 2021 tarihi itibariyle açlık sınırı 4.193 TL olarak hesaplanmıştır.

Sendikamızın yapmış olduğu çalışmaya göre sağlıklı beslenmek için yetişkin bir kadının yapması gereken zorunlu gıda harcama tutarı günlük 35,73 TL, aylık 1071,90 TL, yetişkin bir erkek için günlük 37,36 TL,  aylık 1.120,80 TL, 15-19 yaş çocuk için günlük 39,94 TL, aylık 1.198,20 TL ve 4-6 yaş çocuk için günlük 26,74 TL, aylık 802,20 TL’dir.

31 TEMMUZ 2021 

Zorunlu Gıda Harcamaları Günlük Aylık
Yetişkin Kadın 35,73 1071,90
Yetişkin Erkek 37,36 1.120,80
15-19 Yaş Çocuk 39,94 1.198,20
4-6 Yaş Çocuk 26,74 802,20
Toplam 139,78 4.193
 
AÇLIK SINIRI   4,193

Dört kişilik bir ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapması gereken aylık gıda harcaması tutarı (Açlık Sınırı) 4,193 TL’dir. Ayni tarih itibari ile yürürlükte olan net asgari ücret  3.828.00 TL’dir. 1 Şubat 2020 itibarı ile geçerli olan ve 22/1975 sayılı Asgari Ücretler Yasası’ndaki tanımı ile ‘işçilere normal bir çalışma günü karşılığı olarak ödenen ve işçi ile eşinin ve bir veya iki çocuğunun yeterli beslenme, sağlıklı konut, giyim, aydınlatma ve ısıtma, ulaşım, çağdaş düzeyde sağlık servisi, eğitim kültür, dinlenme, eğlence ve benzeri temel gereksinmelerini geçerli fiyatlar üzerinden karşılamaya yetecek miktarda olmak üzere Asgari Ücret Saptama Komisyonu tarafından belirlenen 3.828.00 TL’lik net asgari ücretin de açlık sınırının altında olduğunu göstermektedir.

Türk Lirasının büyük oranda değer kaybetmesi,  mal ve hizmet fiyatlarının sürekli artması ile  halkın alım gücü adeta erimiştir. Asgari ücretin belirlendiği Şubat ayında  Asgari Ücret 380 Sterlin iken bugün 324 sterline gerilemiş, yani asgari ücretlinin gelirinde  56 sterlinlik  azalma olmuştur. Asgari Ücret  Tespit  Komisyonunun  yeni asgari ücreti  belirlemesinin aciliyeti  ortada iken ve Çalışma Bakanı  ikinci toplantının bu hafta içinde yapılacağını söylemesine rağmen toplantı yapılmamıştır.  Asgari Ücret Tespit Komisyonunun acilen toplanarak açlık sınırı altında olmayacak şekilde yeni asgari ücreti belirlemesi için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanını göreve davet ediyoruz.

Hayat Pahalılığı ödeneğinin maaş artışı olmadığı, enflasyon karşısında çalışanların alım gücünün korunması için uygulanan bir araç  olduğu gerçeğinden hareketle asgari ücretlilerin de hayat pahalılığı ödeneğinden otomatik yararlanması için gerekli yasal düzenlemenin yapılması hayati önem taşımaktadır. Bu konuda da Çalışma Bakanlığının acilen adım atması Anayasamızın  sosyal devlet ilkesi gereğidir.

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