Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Xiaomi Mi 9 ortaya çıktı! İşte Çinlilerin yeni oyuncağı
Xiaomi Mi 9 ortaya çıktı!
Stokları 3 dakikada tükenen Samsung Galaxy M20 Türkiye'de
Stokları 3 dakikada tükendi!
Yeni sosyal medya akımı: Sahte uçak yolculuğu
Yeni sosyal medya akımı
Apple'ın başı dertte: iOS 12.1.4 ile bağlantı sorunu ortaya çıktı
Apple'ın başı dertte
Avustralya'da dev yılan kanguruyu yuttu
Dev yılan kanguruyu yuttu

KTAMS: “Asgari ücret açlık sınırınn altında”

“Ocak sonu itibarıyla açlık sınırı 3,072 TL”

15 Şubat 2019 Cuma 12:25
KTAMS: “Asgari ücret açlık sınırınn altında”

KTAMS, Asgari ücret belirlenirken, çalışanın eline geçen ücretle, kendisi ve ailesi için insanca bir yaşam hedefi gözetilmesi gerektiğini ancak çalışanın eline geçecek 2 bin 740 TL’lik net asgari ücretin “açlık sınırı altında olması nedeniyle” belirlenen yeni asgari ücretin bu hedefi karşılamaktan çok uzak olduğunu belirtti.

KTAMS, “Asgari ücretli ve ailesinin insanca yaşamak bir yana dengeli ve yeterli beslenme hakkından dahi yoksun olduğunu” söyledi.
 

banner41
“31 ARALIK 2018 İTİBARİ İLE 4 KİŞİLİK BİR AİLENİN AÇLIK SINIRI 3,011 TL”
KTAMS Başkanı Güven Bengihan yaptığı yazılı açıklamada, KKTC Sağlık Bakanlığına bağlı Yataklı Tedavi Kurumları Dairesinden aldıkları 4 kişilik bir ailenin sağlıklı bir biçimde beslenmesi için gerekli olan beslenme kalıbı ve bu kalıptaki maddelerin Devlet Planlama Örgütünce açıklanan fiyatlarının ortalamaları alınarak hazırladıkları rapora göre, 4 kişilik bir aile için 31 Aralık 2018 tarihi itibariyle açlık sınırının 3,011 TL olarak hesaplandığını ifade etti.

Bengihan, yaptıkları çalışmaya göre, sağlıklı beslenmek için yetişkin bir kadının yapması gereken zorunlu gıda harcama tutarının günlük 25,71TL, aylık 771,30 TL; yetişkin bir erkek için günlük 26,78 TL, aylık 803,40 TL; 15-19 yaş çocuk için günlük 28,53 TL, aylık 855,90 TL ve 4-6 yaş çocuk için günlük 19,36 TL, aylık 580,80 TL olduğunu vurguladı.

Dört kişilik bir ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapması gereken aylık gıda harcaması tutarı (Açlık Sınırı) 3,011 TL iken aynı tarih itibari ile yürürlükte olan net asgari ücretin 2279 TL olduğunu hatırlatan Bengihan, bunun da asgari ücretin açlık sınırı altında olduğunu gösterdiğini belirtti.
 

“OCAK SONU İTİBARIYLA AÇLIK SINIRI 3,072 TL”
Bengihan, 31 Ocak 2019 tarihi itibarı ile de çalışma yaptıklarını ve bu tarih itibarı ile açlık sınırının 3,072 TL olarak hesaplandığını ifade ederek, “Yani yapılan artışa rağmen Şubat ayı itibariyle yürürlüğe giren net 2,740 TL’lik asgari ücret de açlık sınırının oldukça altında kalmıştır” dedi.

banner22
Anahtar Kelimeler:
KTAMSAsgari ücret
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Avatar
GARIPLER 2019-02-15 15:48:45

ASGARI UCRETI YUKSELTILER AMA HALA DAHA OZEL SEKTOR DAHI 2200TL YE CALISAN VAR IS VEREN VERMIYOR HADI BAKALIM HUKUMET GIDIP DA KONTROL ETSIN ZENGINLER VER MIYOR PARA HEP BANA YARDIM DEVLET BABA GOREYIM SENI

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Avatar
Ertaç Eser 2019-02-15 20:20:31

Hükümetin çok ciddi bir sözü vardı.Bankalarda bulunan mevduatlardan alınan 3 ayda bir muhasebe harcı kalkacaktı.

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Avatar
Kemal 2019-02-16 07:17:36

Sen uyu asgari ücret liler da bekle devlet verecek ne sandınız be bunları hak hukuk ları var R.T ERDOĞAN SANDINIZ BUNLARI

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Avatar
GANCELLİ 2019-02-16 13:22:58

asgari açlık sınırının altında diyorsunuz da her yıl deil be gardaş her hafta yiyeceğe içecege zam yapıyorsunuz birda asgari diyorsunuz önce elektirige tüpe meyveye sebzeye gelen zama dur deyin ARTIK....

Cevapla
Beğenmedim! (0)
İlgili Haberler
Kahvaltıda bu besinleri tüketmeyin!
Kahvaltıda bu besinleri tüketmeyin!
EL-SEN, grevi askıya aldı!
EL-SEN, grevi askıya aldı!
"Hastanın Sesi 2" projesi açılış etkinliği 23 Şubat Cumartesi
"Hastanın Sesi 2" projesi açılış etkinliği 23 Şubat Cumartesi

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim